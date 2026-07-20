Misstänkte föraren släppt efter bussolyckan på E6

Mannen som anhölls efter den svåra krocken mellan en lastbil och en buss i linjetrafik på E6 norr om Stenungsund har släppts på fri fot, men misstankar kvarstår.

Misstankarna mot honom kvarstår, men åklagaren bedömer att det inte längre finns skäl att hålla honom frihetsberövad, skriver STtidningen.

Olyckan inträffade på E6 i norrgående riktning förra måndagskvällen. En lastbil och en Västtrafikbuss kolliderade och båda fordonen fick omfattande skador. Ett 20-tal passagerare ska ha befunnit sig ombord på bussen.

Nio personer fördes till sjukhus

Räddningstjänst, ambulans och polis skickades till platsen. Nio personer fördes till sjukhus, flera av dem med allvarligare skador. De skadade uppgavs efter olyckan vara vakna och talbara.

E6 stängdes av i norrgående riktning under räddnings- och bärgningsarbetet. Ett körfält kunde öppnas senare under kvällen.

Misstankarna kvarstår

En av förarna, en man i 40-årsåldern, greps efter olyckan och anhölls senare. Han misstänks för grov vårdslöshet i trafik och grovt vållande till kroppsskada. Det finns även misstankar om drograttfylleri och ringa narkotikabrott genom eget bruk.

Mannen frihetsberövades inledningsvis eftersom det bedömdes finnas risk för att han skulle avvika. Åklagaren har nu gjort bedömningen att det inte längre finns tillräckliga skäl att hålla honom frihetsberövad. Utredningen fortsätter och misstankarna mot mannen kvarstår.