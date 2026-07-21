Misstanken: Kastade pizza och misshandlade kvinna

En man i 60-årsåldern greps på tisdagskvällen efter en misstänkt misshandel på en parkering i centrala Stenungsund. Enligt uppgifter från polisen misstänka mannen för att ha kastat en pizza på en kvinna i 30-årsåldern och därefter slagit henne. .

Mannen ska även ha tagit tag i kvinnan och tryckt ner henne mot marken.

Kvinnans som ska också ha varit med vid tillfället.

Flera polispatruller larmades till platsen efter uppgifter om en pågående misshandel.

I väntan på polis ska boende i närheten kommit till undsättning och hjälpt kvinnan.

– Det ska ha varit stökigt på platsen, men man uppges ha kontroll över den misstänkte gärningspersonen, sa Adam Isaksson Samara, polisens presstalesperson, till NYHETERsto strax efter klockan 20.

Bakgrunden till händelsen är ännu inte klarlagd. Polisen undersöker uppgifter om att bråket kan ha börjat med en parkeringsdispyt, men det var under kvällen inte fastställt.

Kvinnan ska inte behövt akutvård i form av ambulans.

Mannen är gripen misstänkt för grov misshandel och olaga hot. Enligt polisen ska det inte handla om något relationsbrott.