Man misshandlad vid uteställe i Mollösund

En man i 20–25-årsåldern utsattes för en misshandel under natten vid ett uteställe i Mollösund.
Händelsen uppmärksammades av en ordningsvakt som kontaktade polisen. Enligt de första uppgifterna ska mannen ha fått en spark mot kroppen.
Mannen skadades inte allvarligt och behövde inte föras till sjukhus.
Polisen har upprättat en anmälan om misshandel. I nuläget finns ingen misstänkt och händelsen utreds vidare.
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https://nyhetersto.se/2026/07/21/man-misshandlad-vid-utestalle-i-mollosund/