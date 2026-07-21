Man misshandlad vid uteställe i Mollösund

Orust
Foto: NYHETERsto - Arkivbild

En man i 20–25-årsåldern utsattes för en misshandel under natten vid ett uteställe i Mollösund.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 21 juli 2026 09:31

Händelsen uppmärksammades av en ordningsvakt som kontaktade polisen. Enligt de första uppgifterna ska mannen ha fått en spark mot kroppen.

Mannen skadades inte allvarligt och behövde inte föras till sjukhus.

Polisen har upprättat en anmälan om misshandel. I nuläget finns ingen misstänkt och händelsen utreds vidare.

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