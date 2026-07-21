Misstanken: Körde motorcykel i 124 km/h på 80-väg

En man i 20-årsåldern åtalas misstänkt för hastighetsöverträdelse på länsväg 160 på Orust. Enligt åtalet körde han motorcykel i 124 kilometer i timmen på en sträcka där högsta tillåtna hastighet var 80 kilometer i timmen.
Hastighetsöverträdelsen ska ha skett i juni. Mannen förnekar brott.
Åklagaren hänvisar bland annat till polisens protokoll från en genomsnittshastighetsmätning. Enligt stämningsansökan ska mätningen ha genomförts på ett sätt som utesluter risken för att ett annat fordon har förväxlats med motorcykeln.
Ärendet har hanterats enligt reglerna om snabbförfarande i brottmål. Åklagarens påföljdsförslag är 4 000 kronor i penningböter. Målet kan avgöras utan huvudförhandling.
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https://nyhetersto.se/2026/07/21/misstanken-korde-motorcykel-i-124-km-h-pa-80-vag/