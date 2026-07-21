Ökning av sjuka vildfåglar längs Bohuskusten – Allmänheten uppmanas rapportera

Länsstyrelsen i Västra Götaland varnar för en ökning av sjuka och döda vildfåglar i Bohusläns kustkommuner. Uppmaningen berör även Stenungsund, Tjörn och Orust, där allmänheten nu uppmanas att rapportera fynd för att hjälpa myndigheterna att kartlägga smittspridningen.

Under den senaste tiden har flera kustkommuner rapporterat en ökad förekomst av sjuka och döda fåglar. Länsstyrelsen och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) följer utvecklingen och vill nu få in fler rapporter från allmänheten för att kunna kartlägga var sjukdomen förekommer och hur den utvecklas.

Misstanke om fågelinfluensa

Den ökade dödligheten bland vilda fåglar misstänks i flera fall ha koppling till fågelinfluensa, ett virus som främst drabbar vilda vattenlevande fåglar som måsar, trutar, gäss, svanar och änder. Även rovfåglar kan smittas om de äter sjuka eller döda fåglar.

Fågelinfluensa förekommer regelbundet bland vilda fåglar och myndigheterna övervakar därför utvecklingen kontinuerligt. Genom att rapportera in fynd kan prover tas där det behövs, vilket ger bättre kunskap om hur smittan sprids längs kusten.

Döda gäss från Orust ska undersökas

Flera döda gäss från Orust ska nu undersökas av SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt. Analyserna ska visa om fåglarna har drabbats av fågelinfluensa.

En jägare på Orust hjälper till med att förvara de döda gässen frysta innan de skickas till SVA. Proverna väntas skickas in i början av nästa vecka.

Om analyserna visar att det inte är fågelinfluensa kan andra sjukdomar eller orsaker ligga bakom de rapporterade dödsfallen och det avvikande beteendet hos gässen. Några slutsatser om orsaken går ännu inte att dra i väntan på provsvaren.

Smittar sällan människor

Enligt Länsstyrelsen är risken för att människor ska smittas mycket låg. Hittills har ingen människa smittats av fågelinfluensa i Sverige.

Den som ändå kommer i kontakt med en sjuk eller död fågel bör undvika direktkontakt, använda handskar om fågeln måste hanteras och tvätta händerna noggrant efteråt. Det är också viktigt att inte ta med sjuka fåglar hem eller försöka vårda dem på egen hand.

Viktigt för övervakningen

Länsstyrelsen betonar att rapporter från allmänheten är en viktig del av den nationella övervakningen. Uppgifterna används av SVA för att avgöra om fåglar behöver samlas in för provtagning och för att följa sjukdomens utveckling över tid.

Ju fler rapporter som kommer in från olika delar av Bohuskusten, desto bättre underlag får myndigheterna för att bedöma smittläget.