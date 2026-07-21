Räddningstjänsten: Fortsatt hög brandrisk trots regnet

Trots den senaste tidens regn uppmanar räddningstjänsten allmänheten att fortsatt vara mycket försiktig med eld och grillning i naturen. Även om markytan har blivit fuktigare är brandrisken fortfarande hög eftersom de djupare marklagren är torra.

Regnet har främst fuktat det översta jordlagret. När solen tittar fram torkar ytan dessutom snabbt upp, medan den torra marken under fortfarande kan bidra till att en brand får fäste och sprids.

Ingen eldningsförbud – men stor försiktighet

Det råder för närvarande inget eldningsförbud i området. Däremot avråder räddningstjänsten fortfarande starkt från att elda och grilla i naturen.

Den som väljer att göra upp eld ansvarar själv för att det sker på ett säkert sätt. Elden ska hållas under ständig uppsikt och vara helt släckt innan platsen lämnas. Om det inte går att genomföra på ett säkert sätt bör man avstå från att elda.

Grilla helst på iordningställda grillplatser

Räddningstjänsten rekommenderar den som ändå grillar att använda fasta grillplatser som är utformade för att minska risken för brandspridning. Används en egen grill bör den stå stadigt på ben eller stativ, på ett jämnt underlag och med gott avstånd till gräs, ris och annan brännbar vegetation.

Det är också viktigt att ha tillgång till utrustning för att snabbt kunna släcka en brand, exempelvis vatten, en vattenslang eller hinkar med vatten.

Kontrollera brandrisken innan du eldar

Räddningstjänsten uppmanar allmänheten att följa den aktuella brandriskprognosen och kontrollera om ett eldningsförbud införs.

Information finns bland annat via NYHETERsto, Krisinformation.se, SMHI och appen Brandrisk Ute.