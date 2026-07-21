SJÖRÄDDNING: Motorbåt med problem mitt i farleden

Räddningsresurser larmades på tisdagseftermiddagen till en motorbåt som fått problem norr om Tjörnbron. Båten låg mitt i farleden med två personer ombord.
Larmet kom klockan 16.25 och ett allmänt anrop skickades ut på sjöradions kanal 16.
Sjöräddningsällskapet Stenungsund och en lotsbåt svarade snabbt på anropet och begav sig till platsen. Den första åtgärden var att få bort motorbåten från farleden för att minska risken för andra båtar och fartyg.
Ingen av de två personerna ombord uppgavs vara skadad.
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg – tack vare våra lokala annonsörer.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Tipsa NYHETERsto
Har du sett eller hört något som vi bör känna till? Skicka ditt tips till redaktionen.
https://nyhetersto.se/2026/07/21/sjoraddning-motorbat-med-problem-mitt-i-farleden/