Larm om befarad terrängbrand på Stenungsön

Räddningstjänsten larmades på onsdagskvällen om en befarad brand i terrängen på Stenungsön.
Larmet kom klockan 21.17 och positionen angavs till ett område intill Koviksvägen.
Omfattningen är ännu oklar. Räddningstjänsten är på plats och söker efter orsaken till röken.
– En inringare har sett rök och vi försöker lokalisera var den kommer ifrån och om det rör sig om en brand, uppger Räddningstjänsten Storgöteborgs ledningscentral.
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg – tack vare våra lokala annonsörer.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Tipsa NYHETERsto
Har du sett eller hört något som vi bör känna till? Skicka ditt tips till redaktionen.
https://nyhetersto.se/2026/07/22/just-nu-larm-om-terrangbrand-pa-stenungson/