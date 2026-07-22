SJÖRÄDDNING: Försvann i gummibåt – Hittades på holme

En man i 25-årsåldern anmäldes försvunnen under natten efter att ha gett sig ut i en gummibåt från Tuvesvik på Orust. En omfattande sökinsats med både räddningshelikopter och sjöräddning inleddes innan mannen kunde lokaliseras på en holme.
Larmet om händelsen kom klocka 00:56 natten till onsdag. Larmet kom efter att mannens vänner blivit oroliga när de inte längre fick kontakt med honom.
Räddningsinsatsen omfattade både resurser från sjöräddningen och Sjöfartverkets Search And Rescue (SAR)-helikopter som sökte i området utanför Tuvesvik.
Drabbades av motorhaveri
Enligt Sjö- och flygräddningscentralen ska mannen ha drabbats av motorhaveri kort efter att han lämnat hamnen. Båten drev därefter i väg och mannen tog sig i land på Kampesholmen i Ellösfjorden.
Efter en stund kunde mannen hittas av räddningsresurserna.
Det finns inga uppgifter om att mannen ska ha kommit till skada i samband med händelsen.
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https://nyhetersto.se/2026/07/22/sjoraddning-forsvann-i-gummibat-hittades-pa-holme/