Tonåring döms efter misshandel vid skola

En 15-årig pojke döms för misshandel efter ett bråk utanför en högstadieskola på Tjörn tidigare i år. Påföljden blir 35 timmars ungdomstjänst och han ska även betala 23 200 kronor i skadestånd till den drabbade pojken.

Händelsen inträffade i januari sedan två ungdomar träffats för att reda ut en konflikt som uppstått mellan deras yngre bröder.

Enligt domen utvecklades mötet till ett handgemäng där den nu dömde drog ner den andre pojken på marken, slog honom mot huvudet och ställde sig på hans bröstkorg innan han hoppade på den. Den utsatte fick bland annat smärta, svullnad och blåmärken.

Filmer blev avgörande

Tingsrätten konstaterar att händelsen fångades på film och att bildmaterialet, tillsammans med vittnesuppgifter, gav ett starkt stöd för målsägandens berättelse.

Den dömde medgav att han dragit ner pojken på marken, utdelat ett slag och hoppat på hans bröstkorg, men hävdade att han agerat i nödvärn efter att själv ha blivit angripen. Tingsrätten ansåg inte att den invändningen fick stöd av den övriga utredningen och bedömde att våldet utgjorde misshandel av normalgraden.

Ungdomstjänst och skadestånd

Eftersom den dömde ung och saknade tidigare belastning valde tingsrätten ungdomstjänst som påföljd. Antalet bestämdes till 35 timmar.

Utöver påföljden ska han betala 23 200 kronor i skadestånd till den misshandlade pojken. Av beloppet avser 20 000 kronor kränkningsersättning och 3 200 kronor ersättning för sveda och värk. Vårdnadshavarna är solidariskt betalningsansvariga för en del av skadeståndet enligt skadeståndslagen.