Bilförare körde in i bergvägg istället för parkering

En kvinna i 60-årsåldern körde på torsdagseftermiddagen in i en bergvägg i samband med att hon skulle köra in på en parkering på Tjörn.
Larmet kom klockan 16:31 och händelsen ska ha skett vid Almö livs i Myggenäs på Tjörn.
Enligt uppgifter från polisen ska kvinnan av misstag ha kommit åt gaspedalen i stället för bromsen.
I bilen fanns även en passagerare, en man i ungefär samma ålder. Båda fick smärtor efter kollisionen men behövde inte föras till sjukhus med ambulans.
Händelsen utreds som vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada.
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg – tack vare våra lokala annonsörer.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Tipsa NYHETERsto
Har du sett eller hört något som vi bör känna till? Skicka ditt tips till redaktionen.
https://nyhetersto.se/2026/07/23/bilforare-korde-in-i-bergvagg-istallet-for-parkering/