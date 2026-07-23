Bilförare körde in i bergvägg istället för parkering

En kvinna i 60-årsåldern körde på torsdagseftermiddagen in i en bergvägg i samband med att hon skulle köra in på en parkering på Tjörn.

Larmet kom klockan 16:31 och händelsen ska ha skett vid Almö livs i Myggenäs på Tjörn.

Enligt uppgifter från polisen ska kvinnan av misstag ha kommit åt gaspedalen i stället för bromsen.

I bilen fanns även en passagerare, en man i ungefär samma ålder. Båda fick smärtor efter kollisionen men behövde inte föras till sjukhus med ambulans.

Händelsen utreds som vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada.