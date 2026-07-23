Larm om befarad terrängbrand vid Hawaii

Stenungsund
Foto: Arkivbild

Räddningstjänsten larmades på torsdagskvällen om en befarad brand i terrängen vid Hawaii badplats på Stenungsön.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 23 juli 2026 21:05 | Uppdaterad: 23 juli 2026 21:25

Larmet kom klockan 20:55.

Räddningstjänsten åker fram till platsen för kontroll.

-Det var en grillplats som inte var ordentligt släckt, uppger Räddningstjänstens Storgöteborgs ledningscentral.

Klockan 21:15 avslutades insatsen på plats och man vände åter till station.

🔓 Den här nyheten kan du läsa utan kostnad

Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg – tack vare våra lokala annonsörer.

Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.

Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.

Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Rättelse Medieetik Tipsa oss
LOKAL ANNONS
Liberalerna Stenungsund
stenungsund.liberalerna.se
POLITISKT REKLAMMEDDELANDE:
Sponsor är Liberalerna Stenungsund. Kopplat till Riksdag, region- och kommunfullmäktigeval 13 sep 2026.
Top