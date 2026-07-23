Larm om befarad terrängbrand vid Hawaii

Räddningstjänsten larmades på torsdagskvällen om en befarad brand i terrängen vid Hawaii badplats på Stenungsön.
Larmet kom klockan 20:55.
Räddningstjänsten åker fram till platsen för kontroll.
-Det var en grillplats som inte var ordentligt släckt, uppger Räddningstjänstens Storgöteborgs ledningscentral.
Klockan 21:15 avslutades insatsen på plats och man vände åter till station.
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https://nyhetersto.se/2026/07/23/just-nu-larm-om-befarad-terrangbrand-vid-hawaii/