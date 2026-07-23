Polisen varnar för bedrägerisamtal med datorröst

Polisen ser just nu en ökning av bedrägerisamtal där en automatiserad röst utger sig för att ringa från polisen. Den som får ett sådant samtal uppmanas att omedelbart lägga på.

Bedragarna kan uppge att de ringer från polisen eller ”Swedish Police Authority”. Samtalen kan bland annat handla om att mottagarens ID-kort påstås ha använts i samband med ett brott eller att personen är efterlyst och omfattas av en arresteringsorder.

Den som svarar kan därefter uppmanas att göra ett knappval för att kopplas vidare till en person som påstår sig företräda polisen.

– Det är ett tillvägagångssätt hos bedragarna som återkommer i lite olika former. Polisen ringer aldrig dig med automatiserade röster. Om du mottar ett sådant samtal, lägg på luren, säger Björn Seeth vid polisens nationella bedrägericenter.

Polisen betonar att myndigheten aldrig kontaktar privatpersoner genom automatiserade röstsamtal.

LJUDKLIPP: Så här kan det låta:

Samtal till en invånare i STO-området på onsdagen