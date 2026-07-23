Stenungsund startar fritidsbibliotek

Till hösten startar Stenungsunds kommun ett fritidsbibliotek där invånarna kostnadsfritt ska kunna låna sport- och friluftsutrustning. Verksamheten placeras i Gula villan vid Nösnäs gymnasium och ska till en början byggas upp med prylar som skänks av allmänheten.

Text: Mikael Berglund Dela

Ett fritidsbibliotek fungerar ungefär som ett vanligt bibliotek, men i stället för böcker lånas utrustning för idrott, motion och friluftsliv ut. Det kan exempelvis handla om bollar, racketar, innebandyklubbor, fiskeredskap och flytvästar.

Vilket utbud som finns vid starten kommer till stor del att bero på vad kommuninvånarna väljer att skänka.

Tar emot utrustning inför starten

Insamlingen inleds i Gula villan på Nösnäsvägen 1, strax innanför infarten till Nösnäs gymnasium.

Från och med lördagen den 25 juli kommer det att finnas personal på plats på lördagar mellan klockan 11 och 13 för att ta emot utrustning, svara på frågor och samla in idéer inför öppningen.

Kommunen ska senare ta fram ett mer strukturerat system för hur utrustning kan lämnas in och lånas ut.

Grundtanken är att fler ska kunna prova olika aktiviteter utan att först behöva köpa egen utrustning. Satsningen ska samtidigt främja rörelse, folkhälsa och återbruk.

Politiskt uppdrag från 2021

Planerna på en utlåningsverksamhet för sport- och fritidsutrustning har funnits i flera år.

I april 2021 gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att starta en kommunal fritidsbank och undersöka hur rörelseaktiviteterna för barn kunde öka.

I januari 2022 konstaterade kommunstyrelsen att det var möjligt att inrätta verksamheten. Förvaltningen fick då i uppdrag att tillsammans med föreningslivet förbereda ett införande.

Frågan lyftes på nytt politiskt i februari 2024, när Sara Hohlfält (ST) frågade kommunfullmäktige om det fanns planer på en officiell verksamhet för utlåning av insamlad utrustning. Frågan besvarades av välfärdsutskottets ordförande Jan Rudén (S).

I kommunens kultur- och fritidspolitiska plan finns det även med som ett önskvärt område att skapa förutsättningar för ett fritidsbibliotek för alla.

Nu har Kultur och fritid fått i uppdrag att gå vidare med verksamheten, med planerad start under hösten.

Liknande verksamhet på Orust

Liknande kostnadsfria utlåningsverksamheter finns på flera håll i landet.

På Orust finns Fritidslånet, som är placerat vid secondhandbutiken Returen. Där kan invånare låna sport- och friluftsutrustning utan kostnad.