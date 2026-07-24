Anmälan efter bråk på campingområde vid festival

Den första kvällen av Svanesundsfestivalen präglades av mycket folk i rörelse men också många vuxna ute bland de yngre utanför grindarna i samhället. Från kvällen och natten rapporteras det om två anmälningar gällande misshandel.
Polisen larmades klockan 21.42 om ett bråk i anslutning till campingområdet. Bråket ska ha involverat en kvinna i 45-årsåldern och en flicka i 17-årsåldern.
Det är oklart vad som låg bakom händelsen och vem som gjorde vad. Enligt polisens uppgifter ska slag ha förekommit och en av de inblandade ska ha dragit den andra i håret.
När polispatrullen kom till platsen hade en ordningsvakt redan ingripit och separerat de båda. Ingen av de inblandade var i behov av akutvård.
Polisen har upprättat två anmälningar om misshandel, där båda är anmälare mot varandra. Det finns inga uppgifter om att de kände varandra sedan tidigare.
I övrigt ska festivalkvällen och natten ha flytit på bra utan några större ordningsstörningar.
-En del fylla och hemkörningar, men inget som sticker ut i övrigt, säger Linnéa Dymén, tf stationsbefäl vid polisen södra Fyrbodal
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https://nyhetersto.se/2026/07/24/anmalan-efter-brak-pa-campingomrade-vid-festival/