BILDEXTRA: Stark start på Svanesundsfestivalen – fastnade du på bild?

Svanesundsfestivalen torsdag med bland annat Di Leva och Rignes Ronny på scen. Foto: Oliver Cederholm

Svanesundsfestivalen har fått en flygande start. 2 000 besökare tog sig till festivalområdet under torsdagen när årets upplaga drog igång med livemusik, sommarväder och härlig stämning vid havet.

Text: Mikael Berglund Dela

Var du på plats under premiärkvällen – eller känner du igen någon på bilderna? Här bjuder NYHETERsto på ett stort bildextra från festivalens första dag.

‹ 1 av 22 ›

Foto: Oliver Cederholm

Festivalområdet ligger alldeles intill vattnet och kombinationen av livemusik, mat, dryck och aktiviteter skapar en tydlig västkustkänsla. Under torsdagen samlades besökare i olika åldrar för att ta del av scenprogrammet och umgås på området.

Svanesundsfestivalen har vuxit sedan starten och har blivit ett återkommande sommarevenemang på Orust. Festivalen pågår under tre dagar och blandar etablerade artister med lokala och regionala musikinslag.

Musik från eftermiddag till kväll

På scen under premiärdagen stod DJ Nicke Feldt, Sayit & Vänner, Di Leva och Rignes Ronny. Sayit & Vänner återkom under kvällen och höll igång publiken mellan de övriga framträdandena.

Stämningen byggdes successivt upp under kvällen när fler besökare sökte sig till området. I bildspelet ovan finns både ögonblick från scenen och bilder på publiken runt om på festivalområdet.

Sean Banan inleder fredagen

På fredagen fortsätter festivalen med ett program som börjar redan klockan 14.00. Först ut är Sean Banan, vars framträdande har fri entré.

Senare under dagen och kvällen står DJ Tommy Bäckman, Sayit & Vänner, Syd & Ekman och Dom Första på scen. Även under fredagen återkommer Sayit & Vänner mellan programpunkterna.