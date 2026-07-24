Kommunen avråder från bad vid två badplatser

De senaste vattenproverna vid Linnevikens badplats och barnpoolen på Åstol visar för höga halter av E. coli-bakterier. Tjörns kommun avråder därför från bad vid båda platserna tills vidare.

Skyltar med information om badavrådan sattes upp vid badplatserna under fredagen. Kommunen kommer att ta nya prover och återkommer när nya provsvar finns.

På Åstol finns en barnpool där bad nu avråds av kommunen tills nya provsvar kommit. Linneviken ligger i Kyrksesund på Tjörn. Här avråder nu kommunen från bad. ‹ 1 av 2 ›

Förhöjda halter av tarmbakterier

E. coli är en tarmbakterie som används som indikator på att badvattnet kan ha förorenats. För höga halter innebär en ökad risk för att den som badar eller råkar svälja vattnet kan bli sjuk.

Barn, äldre och personer med nedsatt immunförsvar kan vara särskilt känsliga för förorenat badvatten.

Kommunen har inte uppgett vad som orsakat de förhöjda bakteriehalterna vid Linneviken och Åstol.

Nya prover ska tas

Badavrådan gäller vid Linnevikens badplats och barnpoolen vid Åstols badplats. Den övriga badplatsen på Åstol omfattas inte av kommunens information.

Tjörns kommun följer nu vattenkvaliteten genom nya provtagningar. Badavrådan gäller fram till dess att nya provsvar visar att vattnet åter håller godkänd kvalitet.

Besökare uppmanas att följa skyltningen på plats och kommunens fortsatta information.

Fakta: 🟢 Tjänligt vatten

Badvattnet uppfyller myndigheternas kvalitetskrav och kan användas för bad utan särskilda restriktioner.



🟡 Tjänligt med anmärkning

Badvattnet kan innehålla förhöjda halter av bakterier eller andra avvikelser, men bedöms fortfarande vara säkert att bada i. Kommunen följer utvecklingen med nya prover.



🔴 Otjänligt vatten

Badvattnet innehåller för höga halter av bakterier och bad avråds. Den som sväljer vattnet riskerar att bli sjuk, särskilt barn, äldre och personer med nedsatt immunförsvar.

Vattenkvaliten på badplatser

På Havs- och vattenmyndighetens webbplats redovisas bland annat vattenkvalitet, temperatur, algblomning, klassificering och annan information för respektive badplats. Det är kommunerna som ansvarar för provtagning och insamling av den data som ligger till grund för informationen – www.havochvatten.se/badplats