Larm om utsläpp i småbåtshamn – Räddningstjänst larmade

Räddningstjänsten larmades på fredagseftermiddagen om ett misstänkt utsläpp av drivmedel eller olja i hamnområdet bakom Stenungstorg.
Larmet kom klockan 14.36 och gäller gästhamnen eller hamnområdet.
Räddningstjänsten åker fram till platsen för kontroll och vid behov genomföra åtgärder. Omfattningen är ännu oklar.
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https://nyhetersto.se/2026/07/24/larm-om-utslapp-i-smabatshamn-raddningstjanst-larmade/