Larm om utsläpp i småbåtshamn – Räddningstjänst larmade

Stenungsund
Foto: Arkivbild - NYHETERsto

Räddningstjänsten larmades på fredagseftermiddagen om ett misstänkt utsläpp av drivmedel eller olja i hamnområdet bakom Stenungstorg.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 24 juli 2026 14:44
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Larmet kom klockan 14.36 och gäller gästhamnen eller hamnområdet.

Räddningstjänsten åker fram till platsen för kontroll och vid behov genomföra åtgärder. Omfattningen är ännu oklar.

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