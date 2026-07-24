OJ! Vilken sommarhelg!

Storloppis på Bräcke Hembygdsgård, Love 50+ party på Tjörnbro Arena och Svanesundsfestivalen är några av helgens större evenemang. Dessutom väntar livemusik, guidningar, konst, lopp och sommaraktiviteter runt om i STO-området.

Text: Mikael Berglund Dela

Varje vecka tar vi pulsen på STO-området inför helgen och listar ett axplock av helgens evenemang för dig som är i området på besök eller boende som stannar på hemmaplan.

STENUNGSUND

Fregatten Bio

Kulturhuset Fregatten

Under helgen visas flera filmer på Fregatten Bio. För mer information och biljetter, se fregattenbio.se.

Lördag 25 juli

• kl. 13.00 – Toy Story 5 (Sv.Txt) (Sv. Tal)

• kl. 15.30 – Vaiana (Sv.Txt) (Sv. Tal)

• kl. 18.00 – The Odyssey (Sv.Txt) (Eng.Tal)

Söndag 26 juli

• kl. 13.30 – Minioner & Monster (Sv.Txt) (Sv. Tal)

• kl. 15.45 – Toy Story 5 (Sv.Txt) (Sv. Tal)

• kl. 18.15 – The Odyssey (Sv.Txt) (Eng.Tal)

Utställningar

Utställning: Ingeborg Enander

Kulturhusparken, Stenungsund • Fram till 24 juli

Stenungsundsfotografen Ingeborg Enander uppmärksammas med en utställning i Kulturhusparken utanför Kulturhuset Fregatten.

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SOMMARUTSTÄLLNINGEN 2026

Kulturhuset Fregatten, Stenungsund • Fram till 25 juli

Slöjdföreningen Jordhammar visar och säljer slöjd och konsthantverk i Kulturhuset Fregatten.

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Ines Sebalj – Mellan berg och hav

Stenungsunds konsthall, Kulturhuset Fregatten • Fram till 15 augusti

Utställning med fotografen och konstnären Ines Sebalj, med motiv från bland annat Åstol och närliggande öar.

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TJÖRN

Livemusik med Lillördag

Saltbaren – Salt&Sill Klädesholmen• Fredag 24 juli

Livemusik med Lillördag bjuder på sommarkväll och musik på Tjörn.

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Historisk guidning

Sundsby säteri • Lördag 25 juli

Följ med på en historisk guidning och lär känna Sundsby säteri och platsens historia.

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Storloppis på Bräcke Hembygdsgård

Bräcke Hembygdsgård • Lördag 25 juli kl. 11.00–14.00

Bräcke Hembygdsgård fylls med loppisbord. Kaffe och bröd finns till försäljning.

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Öktekaffe på Villa Solfrid

Tjörn • Lördag 25 juli

Villa Solfrid bjuder in till öktekaffe under lördagen.

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Dina Grundberg Trio

Tjörn • Lördag 25 juli kl. 18.00

Dina Grundberg Trio bjuder på livemusik under lördagskvällen.

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Love 50+ party!

Tjörnbro Arena, Myggenäs • Lördag 25 juli kl. 20.00–24.00

Disco för alla över 50 år med DJ Clabbe och dansmusik från förr och nu.

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After beach i Saltbaren

Saltbaren – Salt&Sill, Klädesholmen • Söndag 26 juli kl. 16.00–21.30

Saltbaren bjuder in till after beach med musik och sommarstämning vid havet.

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Utställningar och pågående aktiviteter

Utställning: Therese Schroeder – fotobroderi

Valla församlingshem • Fram till 31 juli

Therese Schroeder visar fotobroderi i utställningen Urkraft.

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AKVARELLUTSTÄLLNING

Tjörn • Fram till 31 juli

En akvarellutställning som visas under sommaren på Tjörn.

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Sommaröppet på Åstols museum

Åstols Hembygdsmuseum • Fram till 2 augusti

Åstols museum håller sommaröppet och berättar om öns historia och utveckling.

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Utställning: Catharina Charléz

Biblioteket, Skärhamn • Fram till 2 augusti

Catharina Charléz visar måleri i Konstrummet på Skärhamns bibliotek.

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Positivet

Tjörn • Fram till 5 augusti

En återkommande sommaraktivitet på Tjörn.

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I målarens trädgård

Hjälteby • Fram till 8 augusti

Kerstin Löf visar sin trädgård i Hjälteby under sommaren.

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Tjörnslöjds sommarutställning.

Bakugnsrummet, Sundsby säteri • Fram till 9 augusti

Tjörnslöjd visar slöjd och hantverk i både traditionella och nyskapande former.

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Öppen verkstad på Nordiska Akvarellmuseet

Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn • Fram till 16 augusti

Barn och vuxna kan prova att måla med akvarell i museets öppna verkstad.

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Sommaröppet på Tjörns Hembygdsmuseum i Bräcke

Bräcke Hembygdsgård • Fram till 30 augusti

Tjörns hembygdsmuseum håller sommaröppet med lokal historia i genuin miljö.

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Utställning: Asger Jorn & Per Kirkeby

Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn • Fram till 6 september

Utställning med akvareller och teckningar av de två danska konstnärerna.

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Skulptur i Pilane 2026

Pilane • Fram till 27 september

Skulptur i Pilane bjuder på konst i det bohuslänska kulturlandskapet.

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ORUST

Svanesundsfestivalen 2026!

Svanesund • Torsdag 23 juli–söndag 26 juli

Svanesundsfestivalen återkommer med flera dagar av musik och festivalstämning.

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Franska Trion på Slussens Pensionat

Slussens Pensionat • Fredag 24 juli

Franska Trion gästar Slussens Pensionat under fredagskvällen.

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Wet Rock Race 2026 Gullholmen-Käringön

Gullholmen–Käringön • Fredag 24 juli

Wet Rock Race går mellan Gullholmen och Käringön med simning och löpning i kustmiljö.

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Heldraget

Orust • Fredag 24 juli

Heldraget bjuder på musik och underhållning under fredagen.

Läs mer om evenemanget >>

Spansk vinprovning med Kari Brovall

Orust • Lördag 25 juli

En vinprovning med fokus på spanska viner under ledning av Kari Brovall.

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Moneybrother till Slussens Pensionat

Slussens Pensionat • Söndag 26 juli

Moneybrother gästar Slussens Pensionat under söndagskvällen.

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Utställningar och pågående aktiviteter

Konstutställning med Lisa Davis

Orust • Fram till 26 juli

Lisa Davis visar konst på Orust under sommaren.

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Konstcafé i Ellös Parken

Ellös Parken • Fram till 26 juli

Ellös Parken bjuder in till konstcafé med kreativitet, fika och sommarstämning.

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Ett rum – två uttryck

Orust • Fram till 29 juli

En utställning där två konstnärliga uttryck möts i samma rum.

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Båtvarv och båtmodeller på Orust

Kulturhuset Kajutan, Henån • Fram till 31 augusti

Fotografier och båtmodeller berättar om Orusts småbåtsvarv och båtbyggarhistoria.

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Uppgifter är hämtade från kommunernas officiella evenemangskalendrar och bygger på ett urval av helgens evenemang. Reservation för eventuella fel och ändringar i programmet. För frågor om arrangemangen hänvisar vi till respektive arrangör.