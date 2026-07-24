OJ! Vilken sommarhelg!

Storloppis på Bräcke Hembygdsgård, Love 50+ party på Tjörnbro Arena och Svanesundsfestivalen är några av helgens större evenemang. Dessutom väntar livemusik, guidningar, konst, lopp och sommaraktiviteter runt om i STO-området.
Varje vecka tar vi pulsen på STO-området inför helgen och listar ett axplock av helgens evenemang för dig som är i området på besök eller boende som stannar på hemmaplan.
STENUNGSUND
Fregatten Bio
Kulturhuset Fregatten
Under helgen visas flera filmer på Fregatten Bio. För mer information och biljetter, se fregattenbio.se.
Lördag 25 juli
• kl. 13.00 – Toy Story 5 (Sv.Txt) (Sv. Tal)
• kl. 15.30 – Vaiana (Sv.Txt) (Sv. Tal)
• kl. 18.00 – The Odyssey (Sv.Txt) (Eng.Tal)
Söndag 26 juli
• kl. 13.30 – Minioner & Monster (Sv.Txt) (Sv. Tal)
• kl. 15.45 – Toy Story 5 (Sv.Txt) (Sv. Tal)
• kl. 18.15 – The Odyssey (Sv.Txt) (Eng.Tal)
Utställningar
Utställning: Ingeborg Enander
Kulturhusparken, Stenungsund • Fram till 24 juli
Stenungsundsfotografen Ingeborg Enander uppmärksammas med en utställning i Kulturhusparken utanför Kulturhuset Fregatten.
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SOMMARUTSTÄLLNINGEN 2026
Kulturhuset Fregatten, Stenungsund • Fram till 25 juli
Slöjdföreningen Jordhammar visar och säljer slöjd och konsthantverk i Kulturhuset Fregatten.
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Ines Sebalj – Mellan berg och hav
Stenungsunds konsthall, Kulturhuset Fregatten • Fram till 15 augusti
Utställning med fotografen och konstnären Ines Sebalj, med motiv från bland annat Åstol och närliggande öar.
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TJÖRN
Livemusik med Lillördag
Saltbaren – Salt&Sill Klädesholmen• Fredag 24 juli
Livemusik med Lillördag bjuder på sommarkväll och musik på Tjörn.
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Historisk guidning
Sundsby säteri • Lördag 25 juli
Följ med på en historisk guidning och lär känna Sundsby säteri och platsens historia.
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Storloppis på Bräcke Hembygdsgård
Bräcke Hembygdsgård • Lördag 25 juli kl. 11.00–14.00
Bräcke Hembygdsgård fylls med loppisbord. Kaffe och bröd finns till försäljning.
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Öktekaffe på Villa Solfrid
Tjörn • Lördag 25 juli
Villa Solfrid bjuder in till öktekaffe under lördagen.
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Dina Grundberg Trio
Tjörn • Lördag 25 juli kl. 18.00
Dina Grundberg Trio bjuder på livemusik under lördagskvällen.
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Love 50+ party!
Tjörnbro Arena, Myggenäs • Lördag 25 juli kl. 20.00–24.00
Disco för alla över 50 år med DJ Clabbe och dansmusik från förr och nu.
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After beach i Saltbaren
Saltbaren – Salt&Sill, Klädesholmen • Söndag 26 juli kl. 16.00–21.30
Saltbaren bjuder in till after beach med musik och sommarstämning vid havet.
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Utställningar och pågående aktiviteter
Utställning: Therese Schroeder – fotobroderi
Valla församlingshem • Fram till 31 juli
Therese Schroeder visar fotobroderi i utställningen Urkraft.
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AKVARELLUTSTÄLLNING
Tjörn • Fram till 31 juli
En akvarellutställning som visas under sommaren på Tjörn.
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Sommaröppet på Åstols museum
Åstols Hembygdsmuseum • Fram till 2 augusti
Åstols museum håller sommaröppet och berättar om öns historia och utveckling.
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Utställning: Catharina Charléz
Biblioteket, Skärhamn • Fram till 2 augusti
Catharina Charléz visar måleri i Konstrummet på Skärhamns bibliotek.
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Positivet
Tjörn • Fram till 5 augusti
En återkommande sommaraktivitet på Tjörn.
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I målarens trädgård
Hjälteby • Fram till 8 augusti
Kerstin Löf visar sin trädgård i Hjälteby under sommaren.
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Tjörnslöjds sommarutställning.
Bakugnsrummet, Sundsby säteri • Fram till 9 augusti
Tjörnslöjd visar slöjd och hantverk i både traditionella och nyskapande former.
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Öppen verkstad på Nordiska Akvarellmuseet
Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn • Fram till 16 augusti
Barn och vuxna kan prova att måla med akvarell i museets öppna verkstad.
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Sommaröppet på Tjörns Hembygdsmuseum i Bräcke
Bräcke Hembygdsgård • Fram till 30 augusti
Tjörns hembygdsmuseum håller sommaröppet med lokal historia i genuin miljö.
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Utställning: Asger Jorn & Per Kirkeby
Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn • Fram till 6 september
Utställning med akvareller och teckningar av de två danska konstnärerna.
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Skulptur i Pilane 2026
Pilane • Fram till 27 september
Skulptur i Pilane bjuder på konst i det bohuslänska kulturlandskapet.
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ORUST
Svanesundsfestivalen 2026!
Svanesund • Torsdag 23 juli–söndag 26 juli
Svanesundsfestivalen återkommer med flera dagar av musik och festivalstämning.
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Franska Trion på Slussens Pensionat
Slussens Pensionat • Fredag 24 juli
Franska Trion gästar Slussens Pensionat under fredagskvällen.
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Wet Rock Race 2026 Gullholmen-Käringön
Gullholmen–Käringön • Fredag 24 juli
Wet Rock Race går mellan Gullholmen och Käringön med simning och löpning i kustmiljö.
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Heldraget
Orust • Fredag 24 juli
Heldraget bjuder på musik och underhållning under fredagen.
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Spansk vinprovning med Kari Brovall
Orust • Lördag 25 juli
En vinprovning med fokus på spanska viner under ledning av Kari Brovall.
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Moneybrother till Slussens Pensionat
Slussens Pensionat • Söndag 26 juli
Moneybrother gästar Slussens Pensionat under söndagskvällen.
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Utställningar och pågående aktiviteter
Konstutställning med Lisa Davis
Orust • Fram till 26 juli
Lisa Davis visar konst på Orust under sommaren.
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Konstcafé i Ellös Parken
Ellös Parken • Fram till 26 juli
Ellös Parken bjuder in till konstcafé med kreativitet, fika och sommarstämning.
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Ett rum – två uttryck
Orust • Fram till 29 juli
En utställning där två konstnärliga uttryck möts i samma rum.
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Båtvarv och båtmodeller på Orust
Kulturhuset Kajutan, Henån • Fram till 31 augusti
Fotografier och båtmodeller berättar om Orusts småbåtsvarv och båtbyggarhistoria.
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Uppgifter är hämtade från kommunernas officiella evenemangskalendrar och bygger på ett urval av helgens evenemang. Reservation för eventuella fel och ändringar i programmet. För frågor om arrangemangen hänvisar vi till respektive arrangör.
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https://nyhetersto.se/2026/07/24/oj-vilken-sommarhelg-5/