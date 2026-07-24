Polis tömde brandsläckare under tillsyn vid Nytorpsbacke

Stenungsund

Polisen genomförde på frdagseftermiddagen en kontroll vid gångbron på Nytorpsbacke i centrala Stenungsund efter samtal om personer som uppfattades vara berusade. I samband med kontrollen tömde polisen en brandsläckare.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 24 juli 2026 16:27 | Uppdaterad: 24 juli 2026 16:51
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Det var vid 16-tiden polisen var på plats för kontroll efter samtal från allmänheten.

På plats kontrollerades flera personer. I samband med tillsynen tömde polisen en brandsläckare på en stubbe. En person fick därefter följa med polisen från platsen.

Polisens presstalesperson hade vid klockan 16:20 ännu inte fått någon avrapportering från patrullen.

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