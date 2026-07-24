VILTOLYCKA: Kolliderat med älg på E6

En personbil kolliderade sent på torsdagskvällen med en älg på E6 mellan Lyckornamotet, Ljungskile och Ödsmålsbron.
Trafikverket har under kvällen varnat för en älg som befunnit sig på fel sida viltstängslet och strax före klockan 23 inträffade kollisionen.
Olyckan inträffade i södergående riktning mot Stenungsund. Skadeläget är oklart.
Ett körfält uppges vara blockerat och trafiken påverkades tillfälligt.
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https://nyhetersto.se/2026/07/24/viltolycka-kolliderat-med-alg-pa-e6/