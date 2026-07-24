VILTOLYCKA: Kolliderat med älg på E6

StenungsundUddevalla
Foto: Arkivbild - NYHETERsto

En personbil kolliderade sent på torsdagskvällen med en älg på E6 mellan Lyckornamotet, Ljungskile och Ödsmålsbron.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 24 juli 2026 23:10
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Trafikverket har under kvällen varnat för en älg som befunnit sig på fel sida viltstängslet och strax före klockan 23 inträffade kollisionen.

Olyckan inträffade i södergående riktning mot Stenungsund. Skadeläget är oklart.

Ett körfält uppges vara blockerat och trafiken påverkades tillfälligt.

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