BILDEXTRA: Svanesundsfestivalens andra kväll – Fastnade du på bild?

Svanesundsfestivalen bjöd på ännu en välbesökt och stämningsfull kväll när fredagens festivalprogram lockade publik till området. Efter att omkring 2 000 besökare kom till premiärdagen fortsatte festivalen med musik, glädje och sommarkänsla långt in på natten. Dagen inleddes med Sean Banan med gratiskonsert och lockade en stor-och-liten-publik.

Text: Mikael Berglund Dela

Var du på plats under fredagskvällen – eller känner du igen någon på bilderna? Här bjuder NYHETERsto på ett nytt stort bildextra från Svanesundsfestivalen.

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Foto: Oliver Cederholm

Under kvällen stod Sean Banan, DJ Tommy Bäckman, Sayit & Vänner, Syd & Ekman och Dom Första på scenen. Från den fartfyllda starten med Sean Banan till kvällens senare spelningar fylldes festivalområdet av publik som sjöng med, dansade och njöt av den härliga stämningen vid havet.

Svanesundsfestivalen har återigen visat varför den blivit ett självklart sommarinslag på Orust. Besökare i alla åldrar har samlats för att uppleva livemusik, möta vänner och ta del av festivalens unika atmosfär.

Sean Banan lockade hela familjen

Sean Banan fick äran att inleda fredagens scenprogram med en gratiskonsert på festivalområdet. Redan inför spelningen samlades mycket folk framför scenen och när showen drog igång fylldes området av barn, ungdomar och vuxna.

Det blev en fartfylld och publiknära start på festivaldagen med dans, humor och välkända låtar. Många i publiken sjöng med och barnfamiljerna tog plats långt framme vid scenen.

Konserten visade också betydelsen av festivalens fria entré under dagtid. Besökare i alla åldrar kunde komma till området och ta del av underhållningen innan kvällens entrébelagda program tog vid.

Sean Banan heter egentligen Sina Samadi och är artist, komiker och dansare. Han fick sitt breda genombrott genom sin energiska scenpersonlighet och låtar som ”Skaka rumpa”. Han tävlade i Melodifestivalen 2012 med ”Sean den förste Banan” och återkom året därpå med ”Copacabanana”, som slutade på sjätte plats i finalen.

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Foto: Oliver Cederholm

Sean Banan har blivit en lika självklar del av den svenska sommaren som myggbett på benen. Varje år turnerar han runt i landet och trots att många av låtarna har hunnit få några år på nacken sjunger publiken fortfarande med från första stund – ofta med en allsång som skulle kunna mäta sig med den på Skansen.

Bakom humorn, dansen och den fartfyllda showen finns också ett tydligt budskap. Både på scenen och i sociala medier lyfter Sean Banan fram att det är tufft att vara snäll. Han vill också ge plats åt barn och unga som kanske inte alltid får samma möjlighet att synas, höras och ta plats som andra.

Mojje inleder lördagen

Festivalen fortsätter under lördagen och dagens första stora programpunkt är Mojje, som bjuder in till allsång på stora scenen klockan 13.00.

Festivalområdet har fri entré under dagtid, vilket gör det möjligt för både barnfamiljer och andra besökare att ta del av underhållningen och festivalområdet utan entréavgift. Mojjes allsång väntas bli en av dagens stora familjehöjdpunkter.

Senare under dagen och kvällen fortsätter festivalprogrammet med DJ Nicke Feldt, Sayit & Vänner, Brandsta City Släckers, Lovina Wolrath, Rivstart och Drängarna, innan årets festival går mot sitt avslut.

Lördag 25 juli