Larm om gräsbrand vid discgolfbanan – ”Myrstack som ryker”

Räddningstjänsten larmades om en gräsbrand i terrängen vid discgolf mellan Hasselbacken och Kyrkenorum i Stenungsund.
Branden uppges vara i området kring Haglingevägen.
-Det är en myrstack som ryker, uppger SOS Alarm Händelseinformation.
Räddningstjänsten har en anpassad resursstyrka på plats.
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https://nyhetersto.se/2026/07/25/just-nu-larm-om-grasbrand-vid-discgolfbanan/