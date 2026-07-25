Larm om gräsbrand vid discgolfbanan – ”Myrstack som ryker”

Stenungsund
Foto: Arkivbild

Räddningstjänsten larmades om en gräsbrand i terrängen vid discgolf mellan Hasselbacken och Kyrkenorum i Stenungsund.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 25 juli 2026 07:35 | Uppdaterad: 25 juli 2026 08:22
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Branden uppges vara i området kring Haglingevägen.

-Det är en myrstack som ryker, uppger SOS Alarm Händelseinformation.

Räddningstjänsten har en anpassad resursstyrka på plats.

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