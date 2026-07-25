Kraftigt berusade ungdomar vid festivalen – Polisens vädjan till föräldrar

Polisen har haft en hög arbetsbelastning under kvällen och natten i samband med Svanesundsfestivalen. En stor del av insatserna har handlat om ungdomar under 18 år som varit så berusade att de inte kunnat ta hand om sig själva.

Text: Mikael Berglund Dela

Under natten till lördag gick polisen ut med en tydlig uppmaning till vårdnadshavare som har barn och ungdomar på festivalen: Var nykter, håll telefonen tillgänglig och var beredd att snabbt komma till platsen.

– I de situationerna är det avgörande att det finns en ansvarstagande vuxen som snabbt kan finnas på plats, skriver polisen i sociala medier.

Minderåriga tog sig in utan biljett

Polisen uppger även att många ungdomar under 18 år har tagit sig in på festivalområdet utan giltig biljett.

Det skapar enligt polisen inte bara ordningsproblem. Det försvårar även arrangörens och myndigheternas arbete med att upprätthålla en trygg och säker miljö för besökarna.

Polisen framhåller att festivalen för många unga är ett efterlängtat sommarlovsminne, men varnar samtidigt för riskerna med alkohol.

Berusning ökar risken för bland annat olyckor, våld och att ungdomar hamnar i utsatta situationer.

Uppmanar familjer att göra en plan

Vårdnadshavare och ungdomar uppmanas att prata med varandra innan festivalkvällen fortsätter. Polisen rekommenderar att familjer kommer överens om hur kontakten ska hållas, hur ungdomen ska ta sig hem och vad som ska göras om något oväntat inträffar.

Polisen betonar att vuxna behöver vara nåbara och kunna hämta sitt barn med kort varsel.

– Tillsammans kan vi bidra till att Svanesundsfestivalen blir en trygg och positiv upplevelse för alla, skriver polisen.

Under lördagen fortsätter festivalen i Svanesund med bland annat Mojje, Brandsta City Släckers, Lovina Wolrath, Rivstart och Drängarna.