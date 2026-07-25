Nattligt strömavbrott på Orust – 580 abonnenter utan ström

OrustStröm - El
Delar av området som berörs. Karta Ellevio:

Ett strömavbrott inträffade på Orust under natten till lördagen. Som mest berördes 583 kunder.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 25 juli 2026 02:05 | Uppdaterad: 25 juli 2026 05:27
LOKAL ANNONS

Avbrottet registrerades klockan 01.48.

Ellevio uppgav att felavhjälpning pågår och att både driftledning och fälttekniker arbetar för att återställa strömmen. Under arbetet kan strömmen komma och gå för de berörda kunderna.

Preliminär prognos då strömmen skulle vara tillbaka hos samtliga abonnenter var satt till 05:30. Strax efter klockan 05 har samtliga abonnenter fått strömmen tillbaka igen.

Orsak till strömavbrottet är oklart

-Montören på plats har kontrollerat utrustning men inte hittat någon tydlig orsakad, skriver Ellevio på sin hemsida.

🔓 Den här nyheten kan du läsa utan kostnad

Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg – tack vare våra lokala annonsörer.

Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.

Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.

Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Rättelse Medieetik Tipsa oss
LOKAL ANNONS
Liberalerna Stenungsund
stenungsund.liberalerna.se
POLITISKT REKLAMMEDDELANDE:
Sponsor är Liberalerna Stenungsund. Kopplat till Riksdag, region- och kommunfullmäktigeval 13 sep 2026.
Top