Nattligt strömavbrott på Orust – 580 abonnenter utan ström

Ett strömavbrott inträffade på Orust under natten till lördagen. Som mest berördes 583 kunder.
Avbrottet registrerades klockan 01.48.
Ellevio uppgav att felavhjälpning pågår och att både driftledning och fälttekniker arbetar för att återställa strömmen. Under arbetet kan strömmen komma och gå för de berörda kunderna.
Preliminär prognos då strömmen skulle vara tillbaka hos samtliga abonnenter var satt till 05:30. Strax efter klockan 05 har samtliga abonnenter fått strömmen tillbaka igen.
Orsak till strömavbrottet är oklart
-Montören på plats har kontrollerat utrustning men inte hittat någon tydlig orsakad, skriver Ellevio på sin hemsida.
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https://nyhetersto.se/2026/07/25/nattligt-stromavbrott-pa-orust-580-abonnenter-utan-strom/