BILDEXTRA: Över 2 500 satte punkt för årets Svanesundsfestival

Årets Svanesundsfestival är över. Lite över 2 500 personer trotsade regnet och samlades under lördagen för att avsluta den tre dagar långa festivalen.
Var du på plats under finaldagen – eller känner du igen någon på bilderna? Här bjuder NYHETERsto på ett sista stort bildextra från årets Svanesundsfestival.
Foto: Oliver Cederholm
Festivalen har under tre dagar fyllt området med livemusik, allsång, dans och möten mellan människor i alla åldrar. Efter ännu en välbesökt upplaga står det redan klart att festivalen återvänder nästa sommar.
Svanesundsfestivalen arrangeras alltid under den sista helgen i juli.
Mojje drog igång finaldagen
Lördagen inleddes med allsång när Mojje intog scenen. Med fri entré under dagtid samlades barnfamiljer och andra besökare för att sjunga med och få en fartfylld start på festivalens sista dag.
Foto: Oliver Cederholm
Trots det ostadiga vädret fortsatte publiken att strömma till området inför kvällens program.
Senare tog DJ Nicke Feldt, Sayit & Vänner, Brandsta City Släckers, Lovina Wolrath och Rivstart vid innan Drängarna fick uppdraget att avsluta årets festival.
Svanesund älskar Drängarna
När Drängarna gick upp på scenen blev det tydligt att kärleken är ömsesidig.
Svanesund älskar Drängarna – och Drängarna älskar Svanesund.
Publiken sjöng med, dansade och höll igång långt efter midnatt. Stämningen blev så stark att Ramiz och Melvin kom tillbaka för ett extranummer och framförde ytterligare en låt klockan 00.55.
Det blev en sen och uppskattad final på årets festival, där publiken trotsade regnet och stannade kvar ända till de sista tonerna.
Tillbaka nästa sommar
Efter tre intensiva dagar med musik och folkfest tackar Svanesundsfestivalen för i år.
Nästa sommar är festivalen tillbaka igen – som alltid under den sista helgen i juli.
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https://nyhetersto.se/2026/07/26/bildextra-over-2-500-satte-punkt-for-arets-svanesundsfestival/