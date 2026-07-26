Rådjur fast i pumphål – Räddningstjänsten larmad

Orust

Räddningstjänsten larmades på söndagen efter uppgifter om ett rådjur som fastnat i ett pumphål.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 26 juli 2026 13:52 | Uppdaterad: 26 juli 2026 15:04

Larmet kom klockan 13:26.

Positionen på händelsen är på Slätthultsvägen i Ellös, bara några hundra meter från brandstationen i och räddningstjänsten ryckte ut för att hjälpa djuret.

Det är ännu oklart hur länge rådjuret varit fast eller hur räddningsinsatsen kommer att genomföras.

En stund senare ko räddningstjänsten med en uppdatering. Rådjuren har ramlat ner i en två meter djup grop eller hål.

Man lyckades få upp rådjuret snabbt.

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