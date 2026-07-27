Bedragarna tar inte semester – Så skyddar du dig

Bedragare fortsätter att slå till även under sommaren. De senaste dagarna har flera personer i Västsverige utsatts för försök att komma över värdeföremål, kontanter, bankkort och pengar på bankkonton.

Text: Mikael Berglund Dela

Polisen i region Väst arbetar intensivt mot den så kallade fysiska vishingen. Det handlar om bedrägerier där gärningspersoner först tar kontakt med offret och därefter besöker personen i hemmet under falska förespeglingar.

– Tidigare har vi sett att bedrägerierna i form av fysisk vishing går ner under sommaren, men nu har vi aktuella brottsanmälningar som visar att bedragarna inte tar semester, säger Anna-Karin Kjellgren, brottsförebyggande samordnare vid polisens bedrägerisektion i region Väst i ett pressmeddelande.

Även telefonbedrägerier förekommer. I vissa fall har bedragarna lyckats få tillgång till de utsattas bankkonton.

Utger sig för att vara polis eller bank

Bedragarnas tillvägagångssätt varierar. De kan exempelvis påstå att det pågår en inbrottsvåg i området och erbjuda sig att hämta smycken och andra värdeföremål för säker förvaring.

I andra fall hävdar de att ett bankkort har drabbats av ett datavirus och att någon därför behöver komma och hämta kortet. Bedragarna kan också utge sig för att representera en bank, en betalningstjänst, ett inkassoföretag, kommunen eller polisen.

– När de utger sig för att vara poliser eller representanter för banker och kommuner skapar de osäkerhet och bygger upp stressiga situationer. Det bästa rådet är att stänga dörren eller lägga på luren om man är det minsta osäker, säger Anna-Karin Kjellgren.

Släpp inte in oväntade besökare

Polisens råd är att aldrig släppa in en okänd person som kommer oanmäld och som man inte har bokat ett besök med.

Det är heller aldrig så bråttom att det inte finns tid att avsluta samtalet och själv kontrollera uppgifterna genom att kontakta banken, kommunen eller polisen via ett telefonnummer man själv söker fram.

Bedragare kan även försöka få den utsatta personen att lämna bostaden och möta dem utomhus.

Anhöriga och grannar kan hjälpa

Polisen uppmanar fler att prata med äldre släktingar, vänner och grannar om hur bedrägerierna går till.

– Grannar kan hjälpas åt och vara mer vaksamma på vem som rör sig i bostadsområdet eller trappuppgången. Anhöriga kan informera sina äldre släktingar hur man bäst skyddar sig, till exempel genom att låsa in värdeföremål eller inte förvara dem hemma överhuvudtaget, säger Anna-Karin Kjellgren.

Den som känner sig osäker bör lägga på telefonen, stänga dörren och kontakta en anhörig eller den organisation som personen påstår sig företräda.

TIPS OCH RÅD: ✓ Lägg på luren. En bedragare som ringer kan till exempel säga att den är en släkting eller från banken. Om du är det minsta osäker på vem som ringer ska du avsluta samtalet.

✓ Logga inte in. Logga aldrig in med bank-id om någon ringer upp och ber dig. Lämna inte heller ut koder från bankdosa eller till betalkort.

✓ Lita inte på den som ringer. Personen som ringer kan säga att du håller på att förlora pengar, eller att en släkting råkat illa ut. Lita inte på den som ringer även om den har information om dig.

✓ Släpp aldrig in en obekant person i ditt hem. Stäng dörren om du känner oro. Polisen åker aldrig hem till någon för att hämta bank- och/eller kreditkort eller andra värdesaker. Om någon kontaktar dig med ett sådant ärende är det en bedragare.

✓ Lämna aldrig över legitimation, bankkort eller din kod till någon annan person.

✓ Kontakta polisen. Vid pågående brott ring 112. Om brottet inte är pågående ska du ringa 114 14.