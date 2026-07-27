Fem anmälningar efter två händelser under festivalhelgen – Lugnare efter polisens vädjan

Polisen har sammanställt helgen vid Svanesundsfestivalen. Totalt upprättades fem anmälningar om misshandel, men de är kopplade till två händelser. Trots anmälningarna bedömer polisen att festivalhelgen fungerade bra, utan några allvarligare våldsbrott eller större ordningsstörningar.

Text: Mikael Berglund Dela

Två anmälningar upprättades efter ett bråk under torsdagskvällen, något NYHETERsto tidigare rapporterat om. Det handlar om en anmälan och en motanmälan som rör samma händelse.

Ytterligare tre anmälningar upprättades efter en händelse under lördagskvällen. Även dessa hör samman och gäller alltså inte tre fristående bråk.

Vädjan gick ut under fredagen

Under fredagskvällen gick polisen ut med en vädjan till vårdnadshavare efter att flera kraftigt berusade ungdomar befunnit sig i och omkring festivalområdet.

– Lördagen var mycket lugnare efter att vi gått ut med vädjan under fredagskvällen, säger Linnéa Dymén, tillförordnat stationsbefäl vid polisen i södra Fyrbodal.

Polisen beskriver samtidigt festivalhelgen som lugn sett till mängden människor, den höga musiken och den alkoholkonsumtion som följer med ett större arrangemang.

Många vuxna ute i samhället

Många vuxna och föräldrar var samtidigt ute i Svanesund under festivalkvällarna. Fältare, Svenska kyrkan och representanter från andra organisationer rörde sig i samhället och hjälpte till att skapa trygghet.

Även andra vuxna slöt upp och var närvarande runt festivalområdet och på andra platser där ungdomar samlades.

”En lugn och städad festival”

Trots anmälningarna betecknar polisen Svanesundsfestivalen som en lugn och städad festival.

Festivalen pågick under tre dagar och lockade tusentals besökare till Svanesund. De fem misshandelsanmälningarna är kopplade till två händelser, en under torsdagskvällen och en under lördagskvällen.

Två festivaler inom polisområdet

Samtidigt som Svanesundsfestivalen arrangerades på Orust pågick även Amaze Festival på Smögen.

Det innebar att polisen hade två större festivalarrangemang samtidigt inom polisområde Fyrbodal och behövde fördela sina resurser mellan platserna.