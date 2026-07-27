Spillvatten läckte ut i Anråsån – Upptäcktes av privatpersoner

Spillvattenutsläppet i Anråsån i Stora Höga har nu stoppats. Enligt Stenungsunds kommun åtgärdades det stopp i ledningsnätet som orsakade utsläppet, vilket upptäcktes under söndagseftermiddagen efter att privatpersoner slagit larm.
Det var vid Västra Torp, i höjd med väg 574, som privatpersoner uppmärksammade utsläppet och kontaktade kommunen. Bilder från platsen spreds även i sociala medier.
Stopp i ledning orsakade utsläppet
Enligt kommunens uppdatering utfördes åtgärder under måndagen för att avhjälpa stoppet i ledningen som låg bakom spillvattenutsläppet.
Utläckaget har nu upphört och kommunen planerar fortsatta uppföljningar och ytterligare åtgärder inom kort för att minska risken för att ett liknande utsläpp ska inträffa igen.
Vattenkvaliteten ska följas upp
Som en del av det fortsatta arbetet kommer kommunen att följa upp vattenkvaliteten och se över ledningsnätets funktion.
Syftet är både att säkerställa att utsläppet inte orsakat bestående problem och att förebygga framtida driftstörningar.
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https://nyhetersto.se/2026/07/27/spillvatten-lacker-ut-i-anrasan-upptacktes-av-privatpersoner/