Dubbla larm till Sjöräddningen

Sjöräddningssällskapet i vårt område har den senaste timmen fått rycka ut på två uppdrag i området. Först behövde en motorbåt som drev mot klipporna utanför Tjörn hjälp och och kort därefter begärde en familj i hyrda kajaker assistans i Inre Sigfjorden.
Första larmet kom klockan 14:10 till Sjöräddningssällskapet i Skärhamn och gällde en motorbåt som fått problem norr om Mossholmen. Initiala uppgifter talade om en motorbåt med problem som drev mot klippor.
När räddningsenhet från SSRS Skärhamn kom fram säkrades båten och togs därefter under bogsering Rönnäng. Det finns inga uppgifter om personskador.
Familj i hyrda kajaker fick assistans
Kort därefter, klockan 14:26 larmades Sjöräddningssällskapet i Stenungsund till Inre Sigfjorden, vid ön Hjälm.
En familj på två vuxna och fyra barn som hyrt kajaker hade tagit skydd i lä bakom ön men kände sig osäkra på om det var säkert att fortsätta paddlingen och begärde assistans.
-Vi är på väg till familjen nu för att hjälpa dom, uppger JRCC, Sjö- och flygräddningscentralen till NYHETERsto.
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https://nyhetersto.se/2026/07/28/dubbla-larm-till-sjoraddningen/