Fritidsbåt påkörd av handelsfartyg – Två personer saknas fortfarande

En omfattande räddningsinsats inleddes på tisdagskvällen öster om ön Katten, nordväst om Älgön mellan Marstrand och Tjörn, sedan en fritidsbåt blivit påkörd av ett handelsfartyg och därefter sjunkit. Två personer fördes till sjukhus, medan sökandet efter ytterligare två personer fortsatte under natten och in på onsdagsmorgonen.

Text: Mikael Berglund Dela

Larmet kom in till SOS Alarm klockan 22.03 efter uppgifter om personer i vattnet öster om ön Katten.

– Man ska ha hört personer som ropade på hjälp.

Två personer till sjukhus

Två personer, en pappa och sonen, togs upp ur vattnet och fördes till sjukhus.

Enligt Aftonbladet vårdas pojken på barnintensiven på Östra sjukhuset. Pappans tillstånd är bättre och han har kunnat höras av polis.

Samtidigt fortsatte sökandet efter ytterligare två personer – en kvinna och ett barn. Enligt de initiala uppgifterna saknade de flytväst.

Insatsstyrkan bordade fraktfartyget

Efter olyckan beordrades handelsfartyget att vända tillbaka och låg under natten för ankar utanför Tjörn.

Polisens insatsstyrka deltog när polisen tog sig ombord på fartyget. Enligt polisen krävdes särskilda resurser eftersom bordningen genomfördes i höga vågor och för att säkerställa att tillräckligt många poliser med rätt kompetens fanns på plats.

Under onsdagen arbetade polisen ombord på fartyget. Besättningen skulle förhöras och en teknisk undersökning genomföras för att försöka klarlägga hur olyckan inträffade.

Händelsen utreds som vårdslöshet i sjötrafik. Ingen person hade under onsdagsmorgonen delgivits misstanke om brott.

Räddningsinsatsen leddes av Sjö- och flygräddningscentralen, JRCC. Kustbevakningen biträdde insatsen och stoppade handelsfartyget.

Det fanns under natten inga närmare uppgifter om hur olyckan hade inträffat.

Omfattande sökinsats

Sjöräddningssällskapet, Kustbevakningen, en lotsbåt och en SAR-helikopter deltog i sökandet. Sammanlagt åtta båtar sattes in i olycksområdet.

Även räddningstjänstens dykare deltog och sökte kring vrakdelarna med hjälp av ekolod. Fyra ambulanser larmades till insatsen.

Mörkret försvårade arbetet, men enligt JRCC sattes alla tillgängliga resurser in för att hitta de två saknade.

I området flöt stora mängder vrakdelar och tillhörigheter som togs om hand av räddningspersonalen.

Den förlista fritidsbåten uppges vara en cirka 25 fot lång snipa, motsvarande ungefär 7,6 meter.

Vid tidpunkten för olyckan var vädret mycket dåligt med regn och begränsad sikt. Enligt de uppgifter som kommit fram bedöms olyckan ha inträffat omkring 30 minuter innan det första larmsamtalet.

Sökarbetet fortsätter

Sökandet pågick under hela natten med endast ett kortare uppehåll. Under onsdagsmorgonen återupptogs insatsen.

I nuläget sker sökandet framför allt med helikopter. Enligt räddningsledningen har ett omfattande sök redan genomförts både på och under vatten, och insatsen är nu inriktad på att söka av strandlinjer och vikar på öarna i området där de saknade kan ha drivit iland.

Räddningsinsatsen fortsätter under onsdagen.