Semestertrafiken fastnar i vägarbeten på E6

För en del är semestern över – men långt ifrån för alla. Samtidigt har flera underhållsarbeten dragit igång längs E6 mellan Kungälv, Stenungsund och Uddevalla, vilket under dagtid har lett till långa köer och frustration bland semesterfirare.

Text: Mikael Berglund Dela

Just nu pågår kantklippning längs delar av sträckan i båda riktningarna. I samband med arbetet stängs ett körfält av och skyddsfordon används för att skydda personalen och arbetsfordonen.

På samma sträcka genomförs även reparationer av skadade skyddsräcken. När flera arbeten pågår samtidigt kan trafiken snabbt växa till långa köer, särskilt när många fortfarande befinner sig på semester och belastningen på E6 är hög.

Arbeten mitt på dagen

Arbetena utförs vanligtvis mellan klockan 09 och 15. Tanken är normalt att undvika de mest intensiva timmarna i morgon- och eftermiddagstrafiken, men under sommaren ser trafikmönstret annorlunda ut.

Semesterresor, husbilar och trafik till och från Bohuskusten gör att E6 kan vara hårt belastad även mitt på dagen. Ett avstängt körfält får därför snabbt stora konsekvenser för framkomligheten.

Varför klipps inte vägkanterna på natten?

Det finns ingen generell regel som säger att kantklippning på motorväg måste ske dagtid. Olika arbeten planeras utifrån bland annat trafikmängd, arbetsmiljö, buller, siktförhållanden och vilken typ av maskiner som används.

Nattarbete kan minska påverkan på trafiken, och på hårt trafikerade vägar utförs många större arbeten därför nattetid. Samtidigt kan nattarbete innebära sämre sikt för både förare och vägarbetare, stark arbetsbelysning och bullerstörningar för boende längs vägen. Trafikverkets underhållsarbeten utförs dessutom av upphandlade entreprenörer enligt planerade underhållskontrakt.

Rörligt arbete kräver skydd

Kantklippning är ett rörligt vägarbete där arbetsfordonen förflyttar sig längs sträckan. För att skydda personalen används skyddsfordon och körfält kan behöva stängas av bakom arbetet.

Även om själva arbetet flyttar sig framåt kan kön bli kvar långt bakom arbetsplatsen. När trafiken är tät räcker en kortare avstängning för att skapa köer som tar lång tid att avveckla.

Kontrollera trafikflödet och vägarbeten innan avfärd

Trafikverket redovisar både pågående vägarbeten och störningar i sin trafikinformationskarta. Där kan trafikanter kontrollera läget innan resan och se om arbeten eller andra händelser påverkar den planerade sträckan. Även på NYHETERsto publiceras trafikinformation.