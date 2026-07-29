Drunkningstillbud i Henåns hamn – Äldre man avliden

En äldre man har avlidit efter att ha anträffats i vattnet i Henåns hamn på onsdagsmorgonen. Mannens identitet var vid 10-tiden ännu inte fastställd.
Larmet kom in klockan 08.00.
Räddningstjänsten, Sjöräddningssällskapet och ambulans skickades till Henåns hamn efter uppgifter om att en person hade hittats i vattnet.
När räddningsresurserna kom fram hade mannen redan tagits upp på land.
– När vi kom fram befann sig personen på land. Det rörde sig om en äldre man, men det var oklart hur länge han hade legat i vattnet, uppgav polisen för NYHETERsto.
Mannen konstaterades senare avliden.
Strax efter klockan 09 avslutades räddningsinsatsen.
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