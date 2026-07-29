Drunkningstillbud i Henåns hamn – Äldre man avliden

En äldre man har avlidit efter att ha anträffats i vattnet i Henåns hamn på onsdagsmorgonen. Mannens identitet var vid 10-tiden ännu inte fastställd.

Larmet kom in klockan 08.00.

Räddningstjänsten, Sjöräddningssällskapet och ambulans skickades till Henåns hamn efter uppgifter om att en person hade hittats i vattnet.

När räddningsresurserna kom fram hade mannen redan tagits upp på land.

– När vi kom fram befann sig personen på land. Det rörde sig om en äldre man, men det var oklart hur länge han hade legat i vattnet, uppgav polisen för NYHETERsto.

Mannen konstaterades senare avliden.

Strax efter klockan 09 avslutades räddningsinsatsen.