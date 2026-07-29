Strömavbrott på delar av Tjörn – Hundratals drannades

Ett strömavbrott har inträffat på Tjörn. Omkring 550 kunder berördes som mest – felavhjälpning pågår.
Avbrottet började klockan 12.34 på onsdagen. Strax före klockan 15:30 har siffran över berörda kunder minskat till 20.
Orsaken är trasig komponent i elnätet. Under tiden vi arbetar med avbrottet, kan strömmen komma och gå.
Preliminär tid då strömmen ska vara tillbaka är satt till klockan 16:30.
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https://nyhetersto.se/2026/07/29/just-nu-stromavbrott-pa-delar-av-tjorn-beror-hundratals/