Kokrekommendation för kommunalt dricksvatten i Svenshögen

En kokrekommendation har utfärdats för abonnenter med kommunalt dricksvatten i Svenshögen, Skröperöd och området kring Svartehallen. Rekommendationen gäller som en försiktighetsåtgärd efter ett avvikande provresultat.

Vid en rutinmässig provtagning har ett preliminärt resultat visat värden strax utanför gällande gränsvärden.

Boende i det berörda området rekommenderas därför att koka allt vatten som ska användas till dryck eller matlagning, det skriver kommunen på sin hemsida.

Vattentankar kommer att ställas ut under eftermiddagen på tre platser:

-Parkeringen vid stationshuset

-Parkeringen vid Hällsovägen

-Pumpstationen vid Svartehallen 33

Nya vattenprover har tagits och provsvaren väntas komma under torsdagen. Kokrekommendationen gäller tills nya besked lämnas.