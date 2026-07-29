Kokrekommendation för kommunalt dricksvatten i Svenshögen

En kokrekommendation har utfärdats för abonnenter med kommunalt dricksvatten i Svenshögen, Skröperöd och området kring Svartehallen. Rekommendationen gäller som en försiktighetsåtgärd efter ett avvikande provresultat.
Vid en rutinmässig provtagning har ett preliminärt resultat visat värden strax utanför gällande gränsvärden.
Boende i det berörda området rekommenderas därför att koka allt vatten som ska användas till dryck eller matlagning, det skriver kommunen på sin hemsida.
Vattentankar kommer att ställas ut under eftermiddagen på tre platser:
-Parkeringen vid stationshuset
-Parkeringen vid Hällsovägen
-Pumpstationen vid Svartehallen 33
Nya vattenprover har tagits och provsvaren väntas komma under torsdagen. Kokrekommendationen gäller tills nya besked lämnas.
Vid införande av en kokningsrekommendation kan det vara svårt att veta när man behöver koka vatten. När vattnet når kokpunkten dör eventuella bakterier, virus och parasiter.
Kokt dricksvatten ska användas till att:
-Blanda saft eller andra drycker med vatten
-Brygga kaffe, eftersom kaffebryggaren inte värmer dricksvattnet tills det kokar
-Göra is
-Skölja frukt och grönsaker som inte ska kokas
-Borsta tänderna
Okokt dricksvatten kan användas till att:
-Koka mat
-Tvätta händer och ansikte
-Duscha (men se till att små barn inte sväljer av vattnet och undvik att bada)
-Spola toaletten
-Diska i maskin på högsta temperatur (använd torkprogrammet) eller för hand (låt disken torka ordentligt innan den används, då torkar mikroorganismer sönder)
-Tvätta kläder
-Städa och rengöra ytor
-Vattna blommor
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https://nyhetersto.se/2026/07/29/kokrekommendation-for-kommunalt-dricksvatten-i-svenshogen/