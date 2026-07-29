Vattenskoter stulen från båtuppläggningsplats

En vattenskoter stals under tisdagen från båtuppläggningsplatsen vid rampen i Stenungsund. Ägaren söker nu personer som kan ha sett något i samband med stölden.

Vattenskotern stod på en låst trailer när den försvann.

Det handlar om en turkos och svart Sea-Doo med röda detaljer. Trailern är en Brender med registreringsnummer YLL 644.

Det framgår inte av inlägget exakt när under dygnet stölden ska ha skett.

Den som har sett vattenskotern, trailern eller något misstänkt vid båtuppläggningsplatsen uppmanas att kontakta polisen på telefon 114 14.