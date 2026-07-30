Båtpropeller fast i boj vid Tjörnbron

Sjöräddningssällskapet har larmats till en båt under Tjörnbron som fått in en boj i propellern och tappat framdriften.

Larmet som kom strax före klockan 18 har skickats ut till allmänheten via 112-appen som en båtolycka.

Enligt uppgifter från JRCC, Sjö- och flygledningscentralen handlar det dock om ett medlemsuppdrag och inte en räddningsinsats.

Det gäller en Princess 415 med fem personer ombord. Båten har dessutom fått assistans av en annan båt på plats.

Ingen person har skadats.