JUST NU: Det saknade barnet har anträffats avlidet – Sökinsats avslutas

Det barn som saknats efter den allvarliga sjöolyckan utanför Tjörn har anträffats avlidet. Barnet hittades i samband med sökinsats under kvällen.

Text: Mikael Berglund Dela

Barnet hittades under torsdagskvällen i samband med en sökinsats som genomfördes av polisen tillsammans med Kustbevakningen.

Anhöriga har underrättats.

Därmed har båda de personer som saknades efter olyckan anträffats avlidna. Två personer räddades ur vattnet och fördes till sjukhus efter olyckan.

Olyckan inträffade när en fritidsbåt hamnade i ett nödläge på sjön under sena tisdagskvällen. Två personer kunde tidigare räddas ur vattnet och fördes till sjukhus med ambulans.

En kvinna och ett barn saknades därefter, vilket ledde till en omfattande sökinsats med flera resurser från bland annat polis, räddningstjänst, ambulans, Sjöräddningssällskapet och Kustbevakningen.

Med torsdagens besked har sökinsatsen avslutats.

Händelsen kommer att utredas för att klarlägga omständigheterna.