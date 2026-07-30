Haverikommissionen utreder sjöolyckan utanför Tjörn

Statens haverikommission har beslutat att utreda den mycket allvarliga sjöolyckan utanför Tjörn, där en fritidsbåt förliste efter en kollision med ett lastfartyg.

Text: Mikael Berglund Dela

Lastfartyget var på väg ut från Stenungsund när kollisionen inträffade i en farled söder om Tjörn på tisdagskvällen.

Fyra personer befann sig ombord på fritidsbåten. En person har omkommit, ett barn saknas fortfarande och två personer skadades allvarligt.

Haverikommissionens utredning ska klarlägga händelseförloppet och orsakerna till olyckan. Myndighetens utredningar görs ur säkerhetssynpunkt och syftar till att förebygga liknande olyckor.

Haverikommissionen ska klarlägga vad som hände

Statens haverikommission (SHK) har beslutat att utreda den mycket allvarliga sjöolyckan. En sådan utredning är helt fristående från polisens brottsutredning och har inte som syfte att peka ut någon som skyldig.

I stället ska haverikommissionen kartlägga hela händelseförloppet och analysera varför olyckan inträffade. Utredarna kommer bland annat att samla in teknisk information, gå igenom fartygens färddata och kommunikation, undersöka de inblandade fartygen samt hålla intervjuer med besättningar, överlevande och andra vittnen.

Även väderförhållanden, sikt, sjömärken, farledens utformning och eventuella tekniska eller mänskliga faktorer kommer att granskas.

Kan ta lång tid

Utredningen inleds med att haverikommissionen samlar in fakta från olycksplatsen och berörda myndigheter. Därefter följer en omfattande analys innan en slutrapport publiceras.

Arbetet kan pågå under många månader och i vissa fall över ett år. När utredningen är klar redovisar SHK sina slutsatser och lämnar, om det bedöms nödvändigt, säkerhetsrekommendationer till berörda myndigheter och organisationer för att minska risken för liknande olyckor i framtiden.

Haverikommissionen kommer däremot inte att ta ställning till skuld eller ansvar. Den frågan hanteras inom polisens och åklagarens brottsutredning.