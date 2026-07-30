Båt med ungdomar fast i näckrosor

Stenungsund
Foto: Arkivbild - NYHETERsto

Räddningstjänst har larmats om en olycka med en fritidsbåt på Stora Hällungen i Svenshögen. Båten med ett antal personer i satt fast i näckrosorna.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 30 juli 2026 19:12 | Uppdaterad: 30 juli 2026 20:58
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Larmet kom klockan 18:56

-Det ska vara en båt med några ungdomar i som sitter fast bland näckrosor och inte kan ta sig därifrån, uppger SOS Alarm Händelseinformation till NYHETERsto.

Strax före klockan 20 kom en uppdatering från räddningstjänsten, som har skickat ett anpassat resurspaket till platsen.

-Vi är på plats nu och försöker få loss båten, uppger Räddningstjänsten Storgöteborgs ledningscentral.

Båten bogserades sedan in till en brygga.

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