Larm om rökutveckling från båt

Sjöräddningssällskapet i Skärhamn har larmats till en båt efter uppgifter om rökutveckling från motorn. Larmet gick även ut till allmänheten som ”båtolycka”.

Larmet inkom klockan 13.20 på torsdagen och positionen ska vara .

Enligt de första uppgifterna gäller det en Nimbus 30 där rök ska ha utvecklats från motorn. Inga uppgifter om personskador.

Larmet gick även ut till allmänheten via 112-appen som ”båtolycka”

-Det här ärendet hanteras som ett medlemsuppdrag för Sjöräddningssällskapets medlemmar och ingen fara för inblandade, uppger JRCC, Sjö- och Flygräddningscentralen.