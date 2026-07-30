Larm om rökutveckling från båt

Sjöräddningssällskapet i Skärhamn har larmats till en båt efter uppgifter om rökutveckling från motorn. Larmet gick även ut till allmänheten som ”båtolycka”.
Larmet inkom klockan 13.20 på torsdagen och positionen ska vara .
Enligt de första uppgifterna gäller det en Nimbus 30 där rök ska ha utvecklats från motorn. Inga uppgifter om personskador.
Larmet gick även ut till allmänheten via 112-appen som ”båtolycka”
-Det här ärendet hanteras som ett medlemsuppdrag för Sjöräddningssällskapets medlemmar och ingen fara för inblandade, uppger JRCC, Sjö- och Flygräddningscentralen.
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https://nyhetersto.se/2026/07/30/just-nu-larm-om-rokutveckling-fran-bat/