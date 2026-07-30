Saknad kvinna hittad avliden efter sjöolyckan – Sökandet efter barnet fortsätter

Den kvinna som saknades efter sjöolyckan mellan Marstrand och Tjörn har anträffats avliden. Hon hittades i anslutning till den plats där polisen lokaliserat den förlista fritidsbåten.
Kvinnans anhöriga har underrättats om dödsfallet.
Sökinsatsen efter det barn som fortfarande saknas fortsätter. Arbetet genomförs bland annat i samarbete med Kustbevakningen.
Lastfartyget fortsatt i beslag
Den kriminaltekniska undersökningen av det inblandade lastfartyget har avslutats. Fartyget är dock fortsatt taget i beslag.
Polisens brottsutredning fortsätter med flera olika åtgärder, däribland analys av material som har tagits i beslag.
Polisen söker fortsatt vittnen
Polisen vill fortfarande komma i kontakt med personer som kan ha sett eller hört något vid olycksplatsen som kan sättas i samband med sjöolyckan.
Den som har uppgifter uppmanas att kontakta polisen på telefon 114 14.
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https://nyhetersto.se/2026/07/30/just-nu-saknad-kvinna-hittad-avliden-efter-sjoolyckan-sokandet-efter-barnet-fortsatter/