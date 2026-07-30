Privatpersoner hyllas efter sjöolyckan – Deltog i sökinsatsen med egna båtar

Flera privatpersoner deltog med egna båtar i den omfattande sökinsatsen efter sjöolyckan mellan Tjörn och Kungälv. Nu lyfter Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) deras insats och beskriver den som föredömlig.

Text: Mikael Berglund Dela

Larmet om personer i vattnet kom strax efter klockan 22 på tisdagskvällen. En omfattande räddningsinsats inleddes omedelbart där Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Sjöräddningssällskapet, ambulans, polis och kommunal räddningstjänst deltog.

Samtidigt anslöt även flera privatpersoner med egna båtar för att hjälpa till i sökandet.

”Deltog på ett föredömligt sätt”

I en sammanfattning av insatsen skriver JRCC i sociala medier att de frivilliga gjorde en viktig insats.

– Flera privatpersoner deltog också i söket på ett föredömligt sätt, skriver JRCC.

Under natten och onsdagen söktes området av både båtar, räddningsdykare, Sjöfartsverkets SAR-helikopter och Kustbevakningens flygplan.

Så kan du hjälpa till vid en olycka till sjöss När en olycka inträffar på sjön kan fritidsbåtar bli en viktig resurs. Den som befinner sig i närheten och kan hjälpa utan att utsätta sig själv eller andra för fara har en skyldighet att bistå en nödställd. Samtidigt är det viktigt att en räddningsinsats sker under ledning av Sjö- och flygräddningscentralen, JRCC. Den som ansluter till ett sökområde ska därför hålla kontakt med räddningsledningen och följa de instruktioner som ges. Den internationella nöd- och anropskanalen VHF kanal 16 används för larm och kontakt med räddningsledningen. Genom radion kan fritidsbåtar få besked om var de gör störst nytta och samtidigt undvika att störa räddningsarbetet.

Sjöräddningsinsatsen avslutades men sök fortsätter

Två av de fyra personerna som befann sig ombord på fritidsbåten räddades tidigt och fördes till sjukhus.

Sjöräddningsinsatsen avslutades strax efter klockan 11 på onsdagen, varefter Polismyndigheten tog över ansvaret för ärendet och den fortsatta brottsutredningen.

Polisen utreder fortfarande vad som orsakade olyckan. Det är ännu inte klarlagt vad som inträffade eller om någon kollision mellan fritidsbåten och handelsfartyget faktiskt ägde rum. Samtidigt fortsätter sökandet efter det barn som fortfarande saknas.

Den saknade kvinnan anträffades under torsdagen avliden i anslutning till den plats där den förlista fritidsbåten lokaliserats.