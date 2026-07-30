VATTEN – Underhållsarbete i västra Stora Höga

Stenungsunds kommun genomför underhållsarbete på vattenledningsnätet i västra Stora Höga, från Anrås till Högavägen. Arbetet kan påverka vattenförsörjningen och innebära missfärgat vatten, luft i ledningarna och periodvis lågt eller inget tryck i vattenkranarna.
-Arbetet beräknas vara klart under dagen. Inga vattentankar kommer att ställas ut under tiden, skriver kommunen på sin hemsida.
Missfärgat vatten beror vanligtvis på att järnavlagringar i ledningarna lossnar. Spola i kranen en stund tills vattnet blir klart. Vattnet är inte hälsofarligt trots missfärgningen.
Mjölkaktigt vatten beror på luft i ledningarna och blir klart om det får stå en stund. Det påverkar inte vattenkvaliteten.
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https://nyhetersto.se/2026/07/30/vatten-underhallsarbete-i-vastra-stora-hoga/