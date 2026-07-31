Rykten om cruising – Uppmaning till föräldrar

Det finns uppgifter om att en cruising kan komma att arrangeras i Stenungsund under fredagskvällen. Nu uppmanas vårdnadshavare att prata med sina ungdomar inför kvällen.

Enligt Brottförebyggande teamet i Kungälv har flera ungdomar uppgett att de planerar att åka till Stenungsund om cruisingen ikväll blir av.

Cruisingen har inget polistillstånd och det finns heller ingen officiell arrangör.

Uppmaning till vårdnadshavare

Brottförebyggande teamet ser därför en risk för en otrygg situation om många ungdomar samlas på plats utan att evenemanget är organiserat.

– Vi vill uppmärksamma alla vårdnadshavare på situationen och uppmana dem att prata med sina ungdomar om kvällens planer, skriver fältarbetarna i sociala medier.

Polisen följer utvecklingen under kvällen.