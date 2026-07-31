Rykten om cruising – Uppmaning till föräldrar

Det finns uppgifter om att en cruising kan komma att arrangeras i Stenungsund under fredagskvällen. Nu uppmanas vårdnadshavare att prata med sina ungdomar inför kvällen.
Enligt Brottförebyggande teamet i Kungälv har flera ungdomar uppgett att de planerar att åka till Stenungsund om cruisingen ikväll blir av.
Cruisingen har inget polistillstånd och det finns heller ingen officiell arrangör.
Uppmaning till vårdnadshavare
Brottförebyggande teamet ser därför en risk för en otrygg situation om många ungdomar samlas på plats utan att evenemanget är organiserat.
– Vi vill uppmärksamma alla vårdnadshavare på situationen och uppmana dem att prata med sina ungdomar om kvällens planer, skriver fältarbetarna i sociala medier.
Polisen följer utvecklingen under kvällen.
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg – tack vare våra lokala annonsörer.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Tipsa NYHETERsto
Har du sett eller hört något som vi bör känna till? Skicka ditt tips till redaktionen.
https://nyhetersto.se/2026/07/31/infor-ryktad-cruising-uppmaning-till-foraldrar/