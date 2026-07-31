Befälhavare anhållen efter dödsolyckan utanför Tjörn

Misje Verde är ett norskt miljöanpassat General Cargo Ship (byggt 2023) med hybriddrift, en längd på 89,95 meter. Fartyget ägs av Misje Rederi. Foto: NYHETERsto

Befälhavaren på det norska handelsfartyget har anhållits efter den allvarliga fartygsolyckan på Hakefjorden.

Beslutet fattades av åklagare vid 18.30 på torsdagskvällen.

Befälhavaren är nu frihetsberövad och misstänks för vårdslöshet i sjötrafik samt vållande till annans död.

Enligt senior åklagare James von Reis, som leder förundersökningen, grundas anhållandet på två skäl.

– Jag har anhållit befälhavaren dels på flyktfara eftersom han är hemmahörande i ett land utanför Norden och EU, dels fara för otillbörlig påverkan på brottsutredning, till exempel på vittnen.

Misstankarna har väckts under den pågående utredningen efter fartygsolyckan den 28 juli. Olyckan krävde två människors liv och utreds av både polis och Statens haverikommission.