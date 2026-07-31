Befälhavare anhållen efter dödsolyckan utanför Tjörn

Befälhavaren på det norska handelsfartyget har anhållits efter den allvarliga fartygsolyckan på Hakefjorden.
Beslutet fattades av åklagare vid 18.30 på torsdagskvällen.
Befälhavaren är nu frihetsberövad och misstänks för vårdslöshet i sjötrafik samt vållande till annans död.
Enligt senior åklagare James von Reis, som leder förundersökningen, grundas anhållandet på två skäl.
– Jag har anhållit befälhavaren dels på flyktfara eftersom han är hemmahörande i ett land utanför Norden och EU, dels fara för otillbörlig påverkan på brottsutredning, till exempel på vittnen.
Misstankarna har väckts under den pågående utredningen efter fartygsolyckan den 28 juli. Olyckan krävde två människors liv och utreds av både polis och Statens haverikommission.
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg – tack vare våra lokala annonsörer.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Tipsa NYHETERsto
Har du sett eller hört något som vi bör känna till? Skicka ditt tips till redaktionen.
https://nyhetersto.se/2026/07/31/just-nu-befalhavare-anhallen-efter-dodsolyckan-utanfor-tjorn/