Förlista fritidsbåten bärgades under natten – På väg till Göteborg

På KBV 001 Poseidon var på fredagskvällen kranen utfälld för bärgningsarbetet. Foto: RescuePhoto

På fredagskvällen påbörjades bärgning av den den förlista fritidsbåten från den tragiska sjöolyckan utanför Tjörn. Samtidigt har handelsfartyget som misstänks för inblandning i olyckan fått klartecken att lämna.

Det är Kustbevakningen som har hand om bärgningsarbetet och båten kommer därefter, enligt uppgift till NYHETERsto, transporteras sjövägen till Göteborg och lämnas över till polisen för fortsatt teknisk undersökning.

Kustbevakningen bekräftade uppgifterna om att bärgning sker och att man använder sig av en undervattensfarkost.

Fritidsbåten, en omkring 25 fot lång snipa, sjönk efter en misstänkt kollision med ett handelsfartyg. Båten ligger på 20 meters djup.

På plats vid olycksplatsen var under fredagskvällen flera av Kustbevakningens båtar och fartyg. På KBV 001 Poseidon är kranen utfälld.

Strax före klockan 12 lämnade man olycksplatsen och styr mot Göteborg där fritidsbåten kommer tas omhand och överlämnas till polisen för en teknisk undersökning.

Klockan 15:00 räknar med att KBV 001 Poseidon anländer frihamnen i Göteborg.

Två personer räddades ur vattnet och fördes till sjukhus. En kvinna och hennes dotter, som saknades efter olyckan, hittades senare omkomna.

Förlista fritidsbåten bärgas. Foto: Martin Pettersson. Den förlista fritidsbåten bärgas av Kustbevakningen. Foto: RescuePhoto ‹ 1 av 2 ›

Ska undersökas av polisen

Efter bärgningen ska fritidsbåten föras havsvägen till Göteborg. Där kommer den att tas om hand inom ramen för polisens beslag och undersökas tekniskt.

Undersökningen väntas bli en viktig del av arbetet med att klarlägga vad som hände innan båten sjönk. Polisen har tidigare dokumenterat olycksplatsen, hållit förhör och genomfört tekniska undersökningar ombord på det inblandade handelsfartyget.

Förundersökningen gäller grov vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död.

Handelsfartyget lämnar området

Samtidigt har handelsfartyget, som varit taget i beslag sedan natten mot onsdagen, börjat lämna fjorden utanför Tjörn.

Enligt GP har Åklagarmyndigheten gett klartecken till att fartyget kan återlämnas till rederiet. Fartyget har under de senaste dagarna legat kvar i området medan polisen genomfört förhör och tekniska undersökningar.

Misje Verde är ett norskt miljöanpassat General Cargo Ship (byggt 2023) med hybriddrift, en längd på 89,95 meter. Fartyget ägs av Misje Rederi. Foto: NYHETERsto

Statens haverikommission har även fått tillgång till fartygets så kallade svarta låda. Materialet kan bland annat innehålla uppgifter om fartygets rörelser och ljudupptagningar från bryggan före olyckan.

Utredningen av det tragiska händelseförloppet fortsätter.