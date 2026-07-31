Larm om terrängbrand i Stenungsund

Räddningstjänsten larmades på fredagskvällen om en befarad brand i terrängen vid Husarvägen i Stenungsund.
Larmet kom klockan 18.12.
Räddningstjänsten är på väg till platsen för kontroll och eventuell släckningsinsats.
Klockan 18:30 kom en uppdatering om att branden var släckt men att räddningstjänst fortfarande var kvar på platsen.
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https://nyhetersto.se/2026/07/31/just-nu-larm-om-terrangbrand-i-stenungsund/