OJ! Vilken sommarhelg – Evenemangstips för STO

Barnens Dag på Bräcke, Myckleby Hembygdsdag och starten för Västerhavsveckan är några av helgens höjdpunkter i STO-området. Dessutom väntar livemusik, allsång, familjeaktiviteter, hantverk, konserter och flera sommarutställningar.

Text: Mikael Berglund Dela

Varje vecka tar vi pulsen på STO-området inför helgen och listar ett axplock av helgens evenemang för dig som är i området på besök eller boende som stannar på hemmaplan.

STENUNGSUND

Kurs: Slöjda din egen äggostform!

STATIONEN i Svenshögen • Lördag 1 augusti–söndag 2 augusti

Under en tvådagarskurs får deltagarna formge och slöjda en egen äggostform av trä. Kursen inleds med inspiration om äldre former och mönster, därefter arbetar deltagarna med handverktyg och får handledning i teknik, verktygsanvändning och utformning.

Läs mer om evenemanget >>

Fregatten Bio

Kulturhuset Fregatten

Under helgen visas flera filmer på Fregatten Bio. För mer information och biljetter, se fregattenbio.se.

Fredag 31 juli

• kl. 18.00 – Spider-Man: Brand New Day (Sv.Txt) (Eng.Tal)

Lördag 1 augusti

• kl. 13.00 – Toy Story 5 (Sv.Txt) (Sv. Tal)

• kl. 15.30 – Vaiana (Sv.Txt) (Sv. Tal)

• kl. 18.00 – The Odyssey (Sv.Txt) (Eng.Tal)

Söndag 2 augusti

• kl. 13.15 – Minioner & Monster (Sv.Txt) (Sv. Tal)

• kl. 15.30 – Toy Story 5 (Sv.Txt) (Sv. Tal)

• kl. 18.00 – Spider-Man: Brand New Day (Sv.Txt) (Eng.Tal)

TJÖRN

Livemusik & ABBA-quiz i Saltbaren med Angelica Alm

Saltbaren, Klädesholmen • Fredag 31 juli kl. 20.00

Angelica Alm gästar Saltbaren med svängigt pianospel, välkända ABBA-låtar och ett quiz i Mamma Mia-anda. Kvällen bjuder på musik, skratt och frivillig allsång vid havet. Det är drop-in och arrangören rekommenderar att komma i god tid.

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Vi firar Elin-dagen

Villa Solfrid, Sunna • Fredag 31 juli från kl. 17.00

Elins namnsdag firas traditionsenligt i trädgården vid Villa Solfrid. Det blir flaggan i topp, tårta och kaffe till försäljning, och kl. 17.30 väntar besök och allsång tillsammans med Bodil & Beda. Firandet knyter an till Elin Sundberg, som lät bygga Villa Solfrid.

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Sunset Singalong i Saltbaren med Angelica Alm

Saltbaren, Klädesholmen • Lördag 1 augusti kl. 20.00

Angelica Alm tar plats vid pianot för en sommarkväll med önskelåtar, värme, humor och allsångskänsla. Publiken kan önska sina favoriter medan solen går ner över havet och skärgården. Endast drop-in gäller.

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Akvarellverkstad på bryggan under Västerhavsveckan

Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn • Lördag 1 augusti–söndag 9 augusti kl. 11.00–15.00

Under Västerhavsveckan flyttar museets akvarellverkstad ut på bryggan när vädret tillåter. Havet, vattnet och livet över och under ytan blir inspiration till egna skapelser. Det är fri entré, men antalet platser är begränsat och biljett hämtas i receptionen samma dag.

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Barnens Dag på Bräcke

Bräcke Hembygdsgård • Lördag 1 augusti kl. 14.00–17.00

Bräcke Hembygdsgård fylls med aktiviteter för barn. Besökarna får bland annat prova att tvätta på tvättbräde, baka bröd, bygga båtar, testa gammaldags göromål och delta i lekar. Kaffe, fika samt korv med bröd finns till försäljning och det är fri entré.

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Utställningar och pågående aktiviteter

Therese Schroeder – fotobroderi

Valla församlingshem • Fram till 31 juli

Therese Schroeder visar fotobroderi i utställningen Urkraft.

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AKVARELLUTSTÄLLNING

Tjörn • Fram till 31 juli

En akvarellutställning som visas under sommaren på Tjörn.

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Sommaröppet på Åstols museum

Åstols Hembygdsmuseum, Åstol • Fram till 2 augusti

Åstols museum håller sommaröppet och berättar om öns historia och utveckling.

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Utställning: Catharina Charléz

Biblioteket, Skärhamn • Fram till 2 augusti

Catharina Charléz visar måleri i Konstrummet på Skärhamns bibliotek.

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Positivet

Tjörn • Fram till 5 augusti

En återkommande sommaraktivitet på Tjörn.

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I målarens trädgård

Hjälteby • Fram till 8 augusti

Kerstin Löf visar sin trädgård i Hjälteby under sommaren.

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Sommarutställning med Kattis Palmnäs och Robert Oldergaarden

GALLERIett, Rönnäng • Fram till 9 augusti

Utställningen Ljus färg form visar unik glaskonst och uttrycksfullt måleri.

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Tjörnslöjds sommarutställning.

Bakugnsrummet, Sundsby säteri • Fram till 9 augusti

Tjörnslöjd visar slöjd och hantverk i både traditionella och nyskapande former.

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Öppen verkstad på Nordiska Akvarellmuseet

Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn • Fram till 16 augusti

I verkstaden kan barn och vuxna prova att måla med akvarell.

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Sommaröppet på Tjörns Hembygdsmuseum i Bräcke

Bräcke Hembygdsgård • Söndagar fram till 30 augusti

Museets byggnader håller öppet med visningar och berättelser om gårdens och öns historia.

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Utställning: Asger Jorn & Per Kirkeby

Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn • Fram till 6 september

En omfattande utställning med akvareller och teckningar av två betydelsefulla danska konstnärer.

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Skulptur i Pilane 2026

Pilane • Fram till 27 september

Pilane firar 20 år med skulpturer i det bohuslänska kulturlandskapet.

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ORUST

Tingsek till Slussens Pensionat!

Slussens Pensionat, Slussen • Fredag 31 juli–lördag 1 augusti

Tingsek återvänder till Slussens Pensionat tillsammans med sitt band. Det är 22:a året i rad som Magnus Tingsek gästar Slussen, och publiken kan vänta sig en konsertkväll med soul, groove och den återkommande sommartradition som blivit en favorit för många besökare.

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Västerhavsveckan 2026

Bohuslän och Västerhavets kust • Lördag 1 augusti–söndag 9 augusti

Under Västerhavsveckan arrangerar omkring 100 aktörer aktiviteter längs kusten från Kullaberg till Strömstad. Besökare kan möta forskare, experimentera, vandra, paddla, besöka fyrplatser, lyssna på föreläsningar och upptäcka mat från havet. Det finns aktiviteter för olika åldrar och det mesta är kostnadsfritt.

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Myckleby Hembygdsdag i hembygdsgården

Myckleby, Orust • Lördag 1 augusti kl. 10.00–15.00

Myckleby hembygdsgård bjuder in till en dag med veteranträff och visning av traktorer, bilar, motorcyklar, mopeder och tändkulemotorer. Det blir även hantverksutställning, barnaktiviteter, försäljning av egenproducerade varor, servering och lotteri. Fri entré.

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Tomas von Brömssen och Evelyn Jons

Flatö kyrka, Flatön • Lördag 1 augusti kl. 19.00

Tomas von Brömssen och Evelyn Jons möts i ett scenprogram med musik, humor och välkända klassiker. Föreställningen bjuder på ett utdrag ur deras bejublade show i den stämningsfulla miljön i Flatö kyrka.

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Disco Fever – hits from the 70´s

Tuvesvik, Ellös • Lördag 1 augusti

Göteborgsbandet Disco Fever spelar dansvänliga hits från discoerans genombrott på 1970-talet och framåt. Evenemanget hålls utomhus och publiken uppmanas att klä sig efter väder. Kvällen riktar sig till alla som vill dansa till klassiska discolåtar.

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Picknickkonsert West of Eden – Taube & keltisk folkmusik

Ellös • Lördag 1 augusti

West of Eden bjuder på en picknickkonsert där Evert Taubes musik möter bandets rötter i engelsk och irländsk folkmusik. Ta med något att sitta på och njut av en konsert i sommarkvällen.

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Christian Kjellvander på Slussens Pensionat

Slussens Pensionat, Slussen • Söndag 2 augusti

Christian Kjellvander återvänder till Slussens Pensionat med sin intensiva och stämningsmättade musik. Konserten bjuder på en nära scenupplevelse präglad av återhållen dramatik, stark närvaro och Kjellvanders särpräglade uttryck.

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Konstcafé i Ellös Parken

Ellös Parken • Söndag 2 augusti kl. 14.00–18.00

Sommarens tredje konstcafé arrangeras i Ellös Parken. Under eftermiddagen ställer konstnärer ut sina verk i parken, med möjlighet för besökarna att kombinera konstupplevelsen med fika och en stund i den gröna miljön.

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Utställningar

Båtvarv på Orust & båtmodeller

Kulturhuset Kajutan, Henån • Fram till 31 augusti

Fotografier och båtmodeller berättar om Orusts småbåtsvarv och båtbyggarhistoria.

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Uppgifter är hämtade från kommunernas officiella evenemangskalendrar och bygger på ett urval av helgens evenemang. Reservation för eventuella fel och ändringar i programmet. För frågor om arrangemangen hänvisar vi till respektive arrangör.